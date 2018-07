Belgique-Angleterre : qui en voudra le plus ?

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Avant la finale entre la France et la Croatie dimanche, Belges et Anglais, qui ont échoué au pied de la dernière marche, s'affrontent de nouveau samedi pour la "petite finale". Qui des Diables Rouges et des Three Lions auront le plus à cœur de finir sur une bonne note ?