Le Ballon d’or pour Modric, l’autre trophée que convoitent les Croates

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Et si c’était lui ? Le Mondial n’a pas encore désigné ses champions que le nom de Luka Modric circule déjà pour l’autre trophée individuel le plus attendu de l’année. Le capitaine croate apparaît en bonne place pour mettre fin au règne tournant de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au palmarès du Ballon d’or. Vainqueur des trois dernières Ligues des champions avec le Real Madrid, il pourrait offrir aux Vatreni leur première étoile en cas de victoire contre la France dimanche à Moscou.





Son sélectionneur est le premier à souligner ses qualités. "Les grands joueurs, Messi, Cristiano et Neymar ne sont plus là. Modric est encore là. Il a fait une grande saison avec le Real Madrid et il a fait un grand Mondial. Il doit gagner le Ballon d’or (…). Il le mériterait cent fois, vraiment. Surtout quand on voit ce qu’il a produit lors de cette Coupe du monde", a déclaré Zlatko Dalic vendredi. Difficile de ne pas penser au huitième de finale face au Danemark, lors duquel Modric a manqué un penalty en fin de prolongation avant de tromper Schmeichel lors de la séance de tirs au but (1-1 a.p., 3-2 aux t.a.b.).











Croatie - Danemark : Modric rate son penalty... mais marque son tir au but









Rakitic : "Le Ballon d’Or doit être pour un Croate et notre capitaine Modric le mérite"





Idem pour ses coéquipiers en équipe nationale. Avant la demi-finale face à l’Angleterre, Mario Mandzukic saluait "son niveau de jeu très élevé depuis des années". "Il est l’un des meilleurs et des plus élégants milieux de terrain que j’ai vus. Il travaille beaucoup, il est notre capitaine et nous le suivons. Je serais ravi s’il remportait le Ballon d’Or, il le mérite", avait-il affirmé. Vendredi, c’est Ivan Rakitic qui a assuré le service après-vente de leur leader, quelques jours après avoir déjà chanté ses louanges. "Le Ballon d’or doit être pour un Croate et notre capitaine Modric le mérite, je suis sûr que la FIFA va le choisir. Et d’autres Croates seront dans l’équipe-type", a-t-il assuré.





"Même si nous ne sommes pas champions du monde, Luka mérite le Ballon d'or. Il est le joueur le plus complet du monde. S'ils l'ont donné à Cannavaro en 2006, alors Luka le mérite vraiment. A mes yeux, Luka est le meilleur milieu au monde depuis cinq à dix ans", soulignait sur Nova TV vendredi Slaven Bilic, ancien défenseur et sélectionneur de la Croatie. Nikola Karabatic, handballeur français d'origine serbe et croate, pense également "qu'il y aura un Ballon d'or sur le terrain, pour Mbappé ou Modric" dimanche en finale à Moscou. Le défenseur français Raphaël Varane, lui aussi vainqueur de la C1 avec les Merengue trois années de suite, figure en bonne place. Une récompense individuelle, c'est bien. Une Coupe du monde, c'est tout de même mieux. Car du côté croate, l'objectif est clair. "Nous voulons seulement la Coupe", a martelé Rakitic. Les Bleus sont prévenus.





A lire aussi : Oui, Raphaël Varane se rapproche à grands pas du Ballon d'or





A lire aussi : France-Croatie vu par Nikola et Luka Karabatic







Argentine - Croatie : Voir le match de Luka Modric