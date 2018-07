Beckham félicite Griezmann sur Instagram… et se fait défier par Zlatan

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ahh, la magie des réseaux sociaux ! Après avoir applaudi l’attaquant des Bleus, auteur d’un but en quart de finale face à l’Uruguay, David Beckham a été sollicité par Zlatan Ibrahimovic dans un échange auquel se sont mêlés le stade de Wembley, les LA Galaxy… et Ikea.

Il le répète à qui veut l’entendre. Son modèle, tant sur le terrain que sur le plan extra-sportif, c’est David Beckham. On imagine alors aisément la réaction d’Antoine Griezmann en découvrant en commentaire de son post Instagram un message de son idole. "Félicitations mon ami", a ainsi écrit l’ancien Spice Boy à l’attention du Français, buteur lors du quart de finale contre l’Uruguay vendredi à Nijni-Novgorod.





















Mais la soirée de David Beckham sur les réseaux sociaux ne s’est pas arrêtée là. Alors que se profile le quart de finale opposant l’Angleterre à la Suède (ce samedi à 16h), l’ancien capitaine des Three Lions a été défié par le plus célèbre des Nordiques. Le seul et l’unique, Zlatan Ibrahimovic. "Si l’Angleterre gagne, je t’invite à diner où tu veux dans le monde. Mais si la Suède gagne, tu m’achètes tout ce que je veux chez Ikea, ok ?", lui a-t-il lancé sur Instagram.





Fish and chips contre boulettes suédoises





Un pari que David Beckham a souhaité adapter à sa sauce. "Si la Suède gagne, je t’emmènerai personnellement chez Ikea et je t’achèterai tout ce dont j’ai besoin pour la nouvelle maison à Los Angeles. Mais quand l’Angleterre gagnera, je veux que tu viennes avec moi voir un match de l’Angleterre à Wembley en portant un maillot anglais et en dégustant un fish and chips à la mi-temps", a répondu le Britannique.





















Pris entre son ancien joueur et sa nouvelle star, le club des LA Galaxy est resté sans voix, se contentant de participer à la discussion avec des emojis. Deux ne se sont en revanche pas fait prier pour se joindre au dialogue qui a beaucoup amusé les réseaux sociaux. Le stade de Wembley a ainsi demandé à Zlatan Ibrahimovic s’il "préférait un maillot domicile ou extérieur", tandis que la marque Ikea a déjà promis aux joueurs de leur offrir leurs fameuses köttbullar, les petites boules de viande suédoises, et des airelles. "On espère que la taille moyenne vous ira", poursuit le spécialiste de l’ameublement. On ne sait pas vous mais on a hâte de découvrir le prochain épisode de ce qui s’annonce déjà comme l’un des feuilletons insolites de cette Coupe du monde.