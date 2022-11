Belgique - Canada (1-0) : Les Diables Rouges s'imposent grâce à Batshuayi

COUPE DU MONDE 2022 - La Belgique s'est imposée face au Canada (1-0) grâce à Michy Batshuayi pour son entrée en lice dans le groupe F. Les Diables Rouges sont premiers du groupe.

C'est terminé ! La Belgique s'impose sur la plus petite marge face au Canada (1-0) grâce à un but de Batshuayi, que vous pouvez retrouver ici en vidéo. Les Diables Rouges prennent la tête du groupe F.

91e : Cinq minutes de temps additionnel dans cette fin de match.

88e : Intervention très précieuse de Vertonghen pour éteindre un début d'incendie dans la surface belge.

86e : Encore une situation pour Larin, qui hérite d'un nouveau centre, sans trouver le cadre de la tête cette fois.

85e : De Bruyne frappe le coup franc qui suit sur la tête de Dendoncker, qui ne peut cadrer.

83e : Très vilaine faute de Johnston, qui coupe une grosse accélération d'Openda en contre.

81e : Davies est averti pour une semelle sur Trossard.

80e : Bonne situation pour Larin, qui reprend d'une tête appuyée un centre venu de la droite. Mais ce n'est pas assez puissant pour inquiéter Courtois.

78e : Un nouveau pensionnaire de Ligue 1 sur la pelouse : Batshuayi, le buteur, est remplacé par le Lensois Openda.

76e : Le Canada a beaucoup de mal à se montrer menaçant. La première période, avec une vraie pression mise sur les Belges, semble loin.

72e : Les espaces s'ouvrent et on est proche d'un deuxième but dans cette rencontre. Reste à savoir si ce sera celui du break ou de l'égalisation.

67e : Laryea manque de conviction sur sa frappe du droit, alors qu'il était en bonne position aux 20 mètres. Le Canada continue de manquer de justesse. Dans la foulée, le Canadien se rattrape admirablement avec un tacle de la dernière chance pour empêcher Batshuayi de faire le break !

65e : Grosse percussion d'Onana, qui gagne des mètres à grandes enjambées avant d'être repris par un bon tacle glissé à la limite de la surface.

62e : Eden Hazard cède sa place à Trossard après une prestation correcte.

60e : Meunier fait faute sur Buchanan, qui l'avait totalement effacé. Entré à la pause, l'ancien Parisien est déjà à la limite puisqu'il est averti.

58e : Double changement pour le Canada : Hoilett cède sa place à Larin. Hutchinson est remplacé par Koné.

56e : Au tour d'Onana d'être averti pour un coup de coude.

56e : Superbe percussion de Buchanan à droite, mais le centre de l'ailier canadien est complètement raté.

53e : Meunier est averti pour un coup de coude sur Hoilett dans les airs.

53e : Bonne remontée de balle des Belges, qui se termine par un centre mal ajusté d'Onana, qui visait Batshuayi.

50e : Eustaquio prend sa chance aux 20 mètres d'une frappe croisée du droit qui fuit le cadre. Cela manque trop de précision du côté du Canada.

46e : Le jeu reprend ! Meunier et Onana sont entrés, Carrasco et Tielemans sont sortis.

C'est la pause ! La Belgique mène face au Canada (1-0) grâce à un but de Batshuayi.

45e+2 : Le Canada tente de réagir et Buchanan se jette pour reprendre un centre tendu mais ne trouve pas le cadre !

44e : BUT DE LA BELGIQUE ! 1-0. Lancé dans la surface par Alderweireld, Batshuayi joue bien de son corps pour reprendre le ballon d'une demi-volée du pied gauche et tromper Borjan !

42e : Le rythme est quelque peu retombé depuis la fin de la première demi-heure. De Bruyne, lui, est toujours invisible.

38e : Encore une situation litigieuse dans la surface belge avec un accrochage de Witsel. L'arbitre écoute ses assistants mais n'ira cette fois pas consulter la vidéo. Le jeu reprend.

32e : David est sur le reculoir au moment de reprendre de la tête un bon centre venu de la droite. Encore une bonne situation pour le Canada.

30e : Encore une parade de Courtois, qui s'impose sur une frappe sèche de Johnston. Le portier du Real est en forme.

29e : Les Canadiens passent beaucoup par les côtés pour embêter une Belgique qui a du mal à gérer la vitesse des ailiers adverses.

27e : Hutchinson a du temps pour frapper aux 20 mètres, mais est trop loin du ballon et manque le cadre.

23e : Première grosse situation pour la Belgique, avec un décalage de Tielemans pour Batshuayi dans la surface. Mais le contrôle de ce dernier est un peu long et il ne peut ajuster sa frappe du droit correctement.

21e : La Belgique va un peu mieux, et la pression est retombée. Les coéquipiers d'Eden Hazard tentent de poser le pied sur le ballon.

16e : Au tour de Hoilett de prendre sa chance du gauche, son mauvais pied. C'est nettement hors cadre.

13e : La Belgique est en immense souffrance et il faut que l'arbitre assistant signale un hors-jeu pour stopper la panique dans la surface des Diables Rouges. David avait été contré sur sa frappe juste avant.

11e : DAVIES QUI RATE CE PENALTY ! Le joueur du Bayern ouvre son pied gauche mais Courtois est parti du bon côté. Ce n'était pas très bien frappé.

8e : L'arbitre va consulter la VAR pour une situation dans la surface belge. Carrasco a détourné une frappe de Buchanan avec un bras décollé... Et le verdict est sans appel : PENALTY POUR LE CANADA.

7e : Bon centre de Buchanan pour David, qui est contré in extremis dans la surface sur sa reprise du droit.

5e : Le début de rencontre est plutôt équilibré, avec de l'intensité.

3e : Vertonghen est au sol après un gros contact avec Buchanan. Le défenseur belge finit par se relever.

C'est parti pour cette rencontre !

Les compositions de Belgique - Canada

Belgique : Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco - De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi

Canada : Borjan - Johnston, Vitoria, Miller, Laryea - Hoilett, Eustaquio, Hutchinson - Buchanan, J. David, Al. Davies

La Belgique entame son Mondial ce mercredi 23 novembre 2022 face au Canada. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20 h 00 au stade Ahmed bin Ali.

Privés de Romelu Lukaku, blessé et forfait jusqu'au troisième match de poules, les Diables Rouges s'appuieront sur leur leader Kevin De Bruyne, en grande forme avec Manchester City cette saison. Le Canada, quant à lui, s'appuiera notamment sur le buteur du LOSC Jonathan David.

