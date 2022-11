Belgique - Canada : à quelle heure et sur quelle chaîne TV regarder le match ? Arthur MERLE | Écrit pour

Le 22/11/22 à 17:55 , mis à jour le 22 novembre 2022 à 18:54

COUPE DU MONDE 2022 - Suivez en direct sur TF1 et MYTF1 le match entre la Belgique et le Canada. Rendez-vous mercredi à 19h50 (coup d'envoi à 20h00). Kevin De Bruyne et les Diables entrent en lice.