Belgique-France : Clap de fin pour Thierry Henry

Cette fois-ci, il ne verra pas la finale. Sacré en 1998 et perdant malheureux en 2006, Thierry Henry a vu son parcours stoppé en demi-finale de Coupe du monde, mardi, sur la pelouse de Saint-Pétersbourg. Un drôle de parcours pour l’ex-attaquant des Bleus, enrôlé sur le banc belge et vaincu par une équipe de France dont il a contribué à écrire les plus belles pages des années durant.



L'accolade de Deschamps

Forcément, dans ce match si particulier, les moindres faits et gestes de l’ancien Gunner ont été scrutés à la loupe. Ultra-concentré à son arrivée au stade, "Titi" a terminé son aventure russe dans les bras de Didier Deschamps, pour une accolade empreinte de respect et d’admiration réciproque.



Entre ces deux instants, on a vu un Thierry Henry distiller ses conseils aux joueurs belges, notamment à l’entrant Yannick Carrasco, ou encore consoler ses troupes au coup de sifflet final. Des moments forts en émotion à revivre dans notre vidéo en tête de cet article.