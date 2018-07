Belgique - Japon (3-2) : les entrées de Chadli et Fellaini, le coaching gagnant de Roberto Martinez

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Que ce fut dur pour les Belges mais ils y sont arrivés ! Pourtant archi-favoris de ce 8e de finale, les Diables Rouges ont été cueillis à froid à la 49e et à la 52e minute par d'impressionnants Japonais. Conscient à ce moment-là que son équipe est au plus mal, le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez décide de faire des choix forts en remplaçant Yannick Carrasco, totalement à la rue défensivement, par Nacer Chadli, et Dries Mertens par Marouane Fellaini. Un choix qui semble marqué par la volonté de sécuriser le milieu de terrain. Mais les deux joueurs vont avoir chacun leur tour un rôle décisif dans ce match.

Les remplaçants buteurs

Pourtant largement capables de mettre à mal la défense japonaise, grâce à des attaquants de classe mondiale comme Eden Hazard ou Romelu Lukaku, les Diables Rouges n'arrivent pas à revenir au score. Le but de la révolte viendra tout d'abord de Jan Vertonghen. Responsable du premier but japonais à cause d'un marquage hasardeux, le défenseur de Tottenham relance les siens à la 69e minute.







À la 74e minute, Eden Hazard fait la différence avec un crochet court pour finalement adresser un superbe centre du pied gauche. Plus haut que toute la défense japonaise, Fellaini, aux six mètres, marque d'une tête smashée autoritaire. Le milieu de Manchester United, visiblement touché dans son orgueil, permet à la Belgique de revenir à 2-2. Choisi pour assurer le milieu de la Belgique, Marouane Fellaini a aussi montré une de ses qualités principales, son jeu de tête.





Lui et Nacer Chadli, plus frais que leur coéquipier, se sont battus comme des chiens pour essayer de gagner ce match et s'éviter une épuisante prolongation. Jusqu'à la fin du temps réglementaire, Nacer Chadli se projette efficacement vers l'avant pour aider ses partenaires de l'attaque à marquer le but de la qualification. Mais c'est finalement lui qui fera la différence. À la 94e minute, Kevin De Bruyne initie une contre-attaque et sert Thomas Meunier sur le côté droit aux abords de la surface. Le latéral du PSG centre fort à ras de terre. Romelu Lukaku laisse intelligemment passer le ballon pour Nacer Chadli, qui marque du gauche dans le but vide !





Le milieu offensif de West Bromwich Albion délivre tout un peuple et prouve que son sélectionneur a fait le bon choix en le faisant rentrer en jeu. À la fin du match, Nacer Chadli s'est confié et a évoqué les choix de son coach. "Les changements ont fait du bien. On a pu ramener de la dynamique dans l'équipe. Marouane a fait beaucoup de bien à l'équipe, il a marqué un but et c'est bien pour tout le monde, a salué Chadli. Du banc, ça nous faisait mal de voir l'équipe menée 0-2. On a voulu changer la dynamique en montant au jeu parce qu'on était pas vraiment dans le match", a conclu l'auteur du but de la qualification.





Revenus de l'enfer, les Diables Rouges affronteront le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde vendredi 6 juillet à 20h (sur TF1) à la Kazan Arena.





