"Je l'ai dit b****" : le but de Nacer Chadli commenté par les Belges de la RTBF

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Nous avons Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires mais nos confrères Belges n'ont rien à leur envier surtout lorsqu'il s'agit d'un but salvateur, comme ce fut le cas, mardi 2 juillet contre le Japon.

Vous vous souvenez de l'excitation de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu sur le but de Benjamin Pavard face à l'Argentine ? Hé bien nous avons trouvé leurs équivalents de l'autre côté de la frontière belge. A la toute dernière minute de ce match opposant les Belgian Red Devils au Japon, Chadli a offert à son équipe une qualification en quart de finale. Et comme chaque commentateur qui est en charge de faire vivre un match de son équipe nationale, les journalistes de la RTBF étaient pour le moins ... survoltés. Attention, ça décoiffe !

>> Le match en un coup d'oeil