Belgique-Japon (3-2) : le match en un coup d’œil

A la 52e minute, le Japon menait 2 buts à 0. Les Belges avaient eu tant de mal à se montrer dangereux en première période, qu'on pouvait penser que le match était plié. Mais c'était sans compter les ressources de la sélection belge et de ses remplaçants, qui ont été décisifs et ont permis aux Diables rouges de s'imposer finalement 3 buts à 2 dans la dernière minute du temps additionnel.

>> Le coaching gagnant de Roberto Martinez

Le résumé du match

Étonnamment, le score entre les deux équipes est resté vierge en première période. Pourtant, déjà, les Belges se montraient très offensifs (mais maladroits). Tout comme les Japonais qui, avec moins d'occasions, se sont montrés tout aussi dangereux. D'ailleurs, dès le retour des vestiaires, la passivité belge a été sanctionnée. Sur une passe de Shibasaki, Haraguchi profite d'une hésitation de Vertonghen pour battre Courtois (48e). Quatre minutes plus tard, Inui lâchait une incroyable frappe des 20 mètres hors de portée du gardien belge (52e). A ce moment-là, la Belgique a bien cru qu'elle allait subir le même sort que l'Allemagne ou l'Espagne, et se faire éliminer de la compétition.

Mais les partenaires d'Eden Hazard ont de la ressource ! Et surtout, leur sélectionneur Roberto Martinez, a effectué un très bon coaching. En effet, après le but de Vertonghen à la 69e minute, qui redonnait un peu d'espoir à la Belgique, ce sont les remplaçants Marouane Fellaini (à la 74e) et Nacer Chadli (à la 94e) qui permettaient aux Belges de poursuivre l'aventure. Avant cela, les Diables rouges avaient poussé le gardien japonais Kawashima à effectuer une magnifique double parade pour repousser leurs assauts. Finalement, la Belgique a été récompensée de ses efforts : elle a tiré 24 fois au but, pour 8 frappes cadrées ! Les Japonais ont eux tiré 11 fois et cadré 4 fois.

Un homme dans le match

Certes, il n'était pas sur la pelouse. Mais le sélectionneur belge Rodrigo Martinez, avec son coaching gagnant, a permis à son équipe de remonter son handicap de deux buts, et de finalement l'emporter. Alors que son équipe est menée 2 buts à 0 à la 52e minute, il effectue un double changement à la 65e, en faisant sortir Yannick Carrasco et Dries Mertens, et en faisant entrer à leur place Nacer Chadli et Marouane Fellaini. Ces deux derniers inscriront un but chacun, à la 74 et 94e minute.

La stat' qui tue

La Belgique est la première équipe à gagner un match à élimination directe de la Coupe du monde après avoir été menée d'au moins deux buts depuis la victoire de l'Allemagne de l'Ouest contre l'Angleterre en 1970.