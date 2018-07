Au fait, pourquoi les Belges sont-ils surnommés les "Diables rouges" ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Comme chaque équipe de football, l'équipe belge a son surnom : "les Diables rouges". D'où vient ce sobriquet ? On vous explique.

S'il n'a pas toujours été rouge, le maillot de l'équipe de Belgique semble être désormais fixé sur cette couleur, donnant un peu plus de sens au surnom de la sélection du Plat pays : "Les Diables Rouges". Un nom qui sied à merveille à la cuvée 2018, tant les hommes de Roberto Martinez ont martyrisé les équipes rencontrées en Russie : le trio Lukaku, De Bruyne, Hazard a fait vivre un enfer aux défenses adverses. Mais si cette année, ce surnom leur va plutôt bien, il ne date pas d'hier.

Retour en 1906

Le premier match officiel des Belges remonte à 1904, contre... la France (3-3). L'année suivante, le maillot rouge est porté pour la première fois. Et en 1906, un match opposant l'équipe belge aux Pays-Bas voit l'équipe nationale écraser les Néerlandais (5-0). Ni une ni deux, le rédacteur en chef d'un journal sportif, Pierre Walckies, écrit alors : " Les Hollandais étaient les grands favoris. Ce qui a suffi à insuffler le courage nécessaire à nos petits diables rouges". La légende journalistique raconte que lorsqu'il a écrit cela, Pierre Walckies a pensé à un coureur automobile, Camille Jenazy, qui portait une barbe rousse qui lui avait valu le surnom de "Red Devil".

Bien plus tard, dans les années 1970, le maillot de la sélection devient blanc et le surnom des "Diables" est modifié en fonction. Idem dans les années 2000, lorsque le maillot devient noir pour les matchs à l'extérieur. Ces dernières années ont marqué le retour à la tunique rouge. Et au surnom qui va avec...