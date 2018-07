VIDEO - Les Bleus, Dwayne Johnson a un message pour vous

Par Delphine DE FREITAS | Ecrit pour TF1 |

La compétition, ça le connaît. Ancien catcheur devenu acteur le plus bankable de Hollywood, Dwayne Johnson possède un sens de la gagne qui pourrait être utile à tout quart de finaliste d'un Mondial. LCI l'a rencontré à Hong Kong, où il assure actuellement la promotion de son prochain film "Skyscraper", en salles mercredi 11 juillet. L'occasion de lui demander un message de soutien pour l'équipe de France, qui affronte l'Uruguay à 16h ce vendredi.





"Lâchez tout sur le terrain, donnez tout et déchirez tout !", lance The Rock "aux Bleus" - qu'il prononce dans la langue de Molière s'il vous plaît. Son réalisateur, Rawson Marshall Thurber, ira plus loin en français en lâchant un "Allez les Bleus !" et un "Vive la France !" qui, on l'espère, aura été entendu jusqu'en Russie.