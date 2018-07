Brésil-Belgique : Tite n’aime pas, mais alors pas du tout les tirs au but

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Attendre que chaque joueur passe. Avec un mélange de stress et d’impatience. Très peu pour Tite. Le sélectionneur brésilien a fait part de son aversion pour les tirs au but, jeudi, lors de la conférence de presse d’avant-match précédent le quart Brésil-Belgique (vendredi à 20h). "Les penalties, c’est un concours de circonstance", a-t-il regretté, expliquant que c’était "toujours quelque chose de très compliqué pour moi en tant qu’entraîneur".





"Pour moi, un match ne devrait jamais se finir comme ça. Mais je ne sais pas quelles sont les alternatives…", a poursuivi celui qui s’attend à une rencontre "époustouflante" face aux Diables rouges. "Il y a une technique, bien sûr, et c'est très lié à votre niveau émotionnel", a-t-il encore déclaré. Il n’a plus qu’à espérer, si la rencontre devait se prolonger, que son gardien Allison soit dans le même état d’esprit que le Croate Subasic, héroïque face au Danemark en huitièmes. Le Monégasque est devenu le premier portier à arrêter trois tirs lors d’une séance de tirs au but en Coupe du monde depuis le Portugais Ricardo en 2006.











Trois huitièmes de finale, dont Croatie-Danemark et Colombie-Angleterre, ont pris fin aux tirs au but. Tite pourra toujours opter pour la technique Van Gaal. Soit changer son gardien juste la séance de tirs au but, comme l’avait fait le sélectionneur néerlandais en quarts contre le Costa Rica lors du Mondial 2014. Un choix audacieux qui avait permis aux Oranje de se qualifier pour les demi-finales.









