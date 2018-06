Brésil-Costa Rica (2-0) : le match en un coup d’œil

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |

Que ce fut poussif ! Vendredi au stade de Krestovski de Saint-Pétersbourg, le Brésil a pris son temps pour venir à bout d'une équipe du Costa Rica très volontaire. Et pour cause. Durant la première période, la Seleção a ainsi multiplié les maladresses devant les buts de Keylor Navas. Pire, la première frappe cadrée à mettre à l'actif des Brésiliens n'est intervenue qu'à la 40e minute avec une tentative de Marcelo, l'arrière gauche du Real de Madrid.













Même scénario au retour des vestiaires.Et pour apporter plus de fantaisies, Tite fait entrer Douglas Costa à la place du fantomatique Willian. Avant que Paulinho ne sorte au profit de Firmino (67e). Après un festival d'arrêts décisifs du gardien Keylor Navas, le choix audacieux du coach auriverde a fini par payer. In extremis ou presque : dans le temps additionnel, Coutinho (91e), encore lui, et Neymar (90e) trouvent enfin le chemin des filets.





L'homme du match

Il ne fait pas toujours tout très bien, mais a le mérite de ne jamais cesser d'y croire. N'en déplaise à Neymar, Philippe Coutinho est assurément le meilleur joueur du Brésil en ce début de Mondial. Déjà buteur contre la Suisse, la capacité du néo-Barcelonais à prendre les espaces et orchestrer le jeu brésilien a une nouvelle fois fait des merveilles contre les Costaricains.











La stat' du match

Il marque la Coupe du monde de son empreinte. En doublant la mise au bout du temps additionnel (90e+7) contre le Costa Rica, Neymar est entré dans l'histoire de ce tournoi. Jamais un joueur n'avait planté aussi tardivement au cours d'un match.





