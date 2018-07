Brésil - Mexique (2-0) : le match en un coup d’œil

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match

Auteur d'une phase de poule assez moyenne, le Brésil se devait de rentrer pleinement dans cette Coupe du monde face au Mexique. Dans les 20 premières minutes de la rencontre, le Mexique utilise la recette qui lui a bien réussi pendant les phases de poule en imposant un pressing très haut et agressif sur le porteur de balle brésilien. Mais rapidement, la Seleçao prend le contrôle du jeu et multiplie les grosses occasions notamment par l'intermédiaire de Neymar et Coutinho. Les deux buteurs butent contre un Guillermo Ochoa qui a de nouveau sorti ses gants de super-héros. À la mi-temps, les deux équipes rentrent au vestiaire sans avoir inscrit de but. Au retour de la pause, les Brésiliens accélèrent et se rapprochent irrémédiablement de la cage mexicaine. À la 51e minute, Neymar trouve le chemin des filets après une superbe combinaison avec Willian. Le Brésil continue à imposer son rythme et cherche à marquer le but qui pourrait les mettre à l'abri. À la 88e, Firmino marque grâce à une passe décisive de Neymar. La Seleçao est définitivement qualifiée.

L'homme du match

Auteur d'un début de Mondial difficile, Neymar est de retour ! Nommé homme du match par la FIFA, l'attaquant du PSG a livré une prestation aboutie. Buteur et passeur décisif, Neymar a réussi un match de grande qualité où il a multiplié dribbles, accélérations et crochets. Il a inscrit son premier but lors d'un match de Coupe du monde à élimination directe ce que Messi et Ronaldo ont été incapables de faire. On dit ça, on dit rien...





La stat' qui tue

Grâce au but de Neymar et de Firmino, le Brésil a marqué ses 227 et 228e buts en Coupe du monde, soit plus que l'Allemagne. La Seleçao devient ainsi l'équipe à avoir le plus marqué en Coupe du monde depuis sa création.