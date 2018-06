Une enquête ouverte après des chants homophobes de supporters mexicains

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La fête aurait pu être parfaite pour les Mexicains si certains supporters n'avaient pas eu envie de hurler des insultes homophobes. Dimanche, durant le match opposant la Tri à l'équipe d'Allemagne, des cris haineux ont retenti dans les tribunes du stade de Rostov, notamment lors des coups de pieds arrêtés de la Mannschaft. Des vociférations totalement audibles qui ont mis les instances de la Fifa en colère, si bien qu'une enquête a été ouverte.

La Fifa a pourtant pris des mesures

La Fifa indique qu'elle compte "rassembler les rapports du match ainsi que des preuves potentielles, sur le sujet et les preuves collectées par l'observateur en charge de la lutte contre la discrimination, présent dans les tribunes". Car, depuis quelques années, "le règlement de la Fifa prévoit qu’un officiel spécialisé soit présent dans le stade pour identifier les éventuels comportements racistes ou discriminatoires afin de soulager les arbitres d’une pression supplémentaire et de faciliter la mise à disposition de preuves et, partant, la prise de décision des organes juridictionnels", peut-on lire sur le guide édité sur le sujet.

La fédération de football mexicaine a été, à de nombreuses reprises, sanctionnée à cause de ses chants, lors des qualifications de la Tri pour la Coupe du Monde. Elle a eu beau demander aux supporters d'arrêter d'entonner ce chant, rien n'y fait.



