Le Brésil n'est pas tiré d'affaire : les scénarios pour éviter un nouveau traumatisme

Le Brésil a son destin en mains. Au lendemain de sa victoire étriquée contre le Costa Rica (2-0), avec deux buts dans les arrêts de jeu, associée au succès de la Suisse sur la Serbie (2-1), la Seleção se retrouve en bonne position pour entrevoir les huitièmes de finales. Neymar et consorts restent néanmoins sous la menace des Serbes et des Suisses. Les trois équipes se tiennent dans un mouchoir de poche (4 points pour le Brésil et la Suisse, 3 pour la Serbie). Pour valider la qualification, il faudra donc attendre la dernière journée, mercredi (20 heures).





Le Brésil qualifié si...

Pour les Canarinho, l'horizon est plutôt dégagé sur la route des huitièmes de finale. Quelle que soit l'issue de la rencontre entre la Suisse et le Costa Rica, la Seleção sera qualifiée si elle prend au moins un point contre la Serbie. En cas de victoire ou de nul face aux Aigles blancs, les Brésiliens sont assurés d'être au prochain tour. Même une défaite ne signifierait pas la fin de l'aventure en Russie. S'ils s'inclinent, en même temps que la Suisse, la différence de buts générale - pour l'instant favorable au Brésil (+2 contre +1) - les départagera.



La Serbie qualifiée si...

Absents au Brésil en 2014, les Serbes n'ont pas encore fait une croix sur la suite de la compétition. Pour être certain de sortir de la phase de poules, les joueurs de Mladen Krstajić doivent absolument l'emporter contre le Brésil. Une défaite serait rédhibitoire. En cas de match nul face à la sélection brésilienne, la Serbie devra croiser les doigts pour la Suisse perde de plus d'un but face au Costa Rica. Le goal-average général permettra de trancher. Après deux journées dans ce Groupe E, les Suisses sont les mieux lotis (+1 contre +0).



La Suisse qualifiée si...

La Nati est en ballottage favorable avant l'ultime journée. Opposés au Costa Rica, dernier de la poule, les Helvètes semblent bien placés pour aller plus loin dans la compétition. Une victoire ou un nul leur assurerait une place en huitièmes, peu importe le résultat du choc Serbie-Brésil. En cas de défaite, l'espoir demeurerait. Si la Suisse ne perd que d'un but et que la Serbie fait match nul sans marquer plus de buts, la qualification sera validée. Même chose, si elle s'incline et que le Brésil perd plus largement tout en marquant moins de buts.



Pour rappel, avec deux défaites en deux matches, le Costa Rica de Keylor Navas est d'ores et déjà éliminé.