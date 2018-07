Le Brésil en quart de finale face à la Belgique

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La Seleçao a su trouver la solution face au Mexique, lundi à Samara (2-0). Grâce à Neymar et Firmino, les Auriverde accèdent au grand huit. IIs disputeront une place en demi-finale à la Belgique, vainqueure du Japon.

La Seleçao était prévenue. Avant elle, les favoris, qu'ils viennent d'Allemagne ou d'Espagne, avaient connu un triste sort en 8e de finale. C'était ce qu'il pendait au nez du Brésil. Mais lundi à Samara, Neymar et ses coéquipiers ont su éviter le piège tendu par le Mexique et ont prouvé qu'ils avaient encore et toujours des arguments offensifs redoutables (pour revivre le match dans les conditions du direct, c'est par ici).

Neymar (51e), d'abord, puis Firmino (88e), ensuite, ont envoyé les Auriverde en quarts de finale d'une Coupe du monde pour la 7e fois d'affilée. Ce sera à Kazan le 6 juillet à 20 heures face à la Belgique, vainqueure duJapon (revivez le match ici en direct commenté) à Rostov-on-Don. A l'inverse, le Mexique s'arrête, encore une fois, aux portes des quarts de finale, qu'ils n'ont pas atteints depuis leur Mondial de 1986.

