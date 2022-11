Coupe du monde 2022, Brésil - Serbie (2-0) : Richarlison brille, Neymar inquiète

COUPE DU MONDE 2022 – Le Brésil s’est bien lancé dans ce Mondial en dominant la Serbie (2-0) grâce à un doublé de Richarlison. Neymar est sorti blessé à la cheville et souffre d'une entorse.

Une satisfaction collective mais une inquiétude de taille. Le Brésil sort de son premier match dans la Coupe du monde 2022, remporté face à la Serbie (2-0), avec un sentiment mitigé. Si la Seleçao a fait le travail pour prendre la tête du groupe G grâce à un doublé de Richarlison, Neymar est sorti tête basse, victime d'une entorse de la cheville droite.

Coupe du monde 2022 : Calendrier et horaires de diffusion des matches sur TF1

Le résumé de Brésil - Serbie

Avant de s’inquiéter pour sa grande star, la sélection de Tite s’est donc mise à l’abri grâce à un Richarlison en feu. L’attaquant de Tottenham a ouvert le score en renard, puis doublé la mise d’une reprise de volée acrobatique de grande classe, avec à chaque fois un excellent travail de Vinicius.

Les coéquipiers de Thiago Silva et Marquinhos ont globalement dominé les débats pour le reste, en se montrant solides défensivement.

Les statistiques de Brésil - Serbie

19

Auteur d’un doublé, Richarlison a inscrit 19 réalisations en 39 matches depuis sa première sélection contre les Etats-Unis en septembre 2018. Personne n’a fait mieux sur la période avec la Seleçao, indique Opta.

9

Sorti sur blessure à la 80e minute de jeu, Neymar a été particulièrement visé par les défenseurs serbes en subissant neuf fautes jeudi soir. Il est de très loin le joueur ayant subi le plus de fautes depuis le début du Mondial.

La réaction de Lucas Paqueta (TF1)

"C'est vrai, c'était difficile. On a beaucoup travaillé, on a réussi à aller chercher la victoire. On va prendre les matches les uns après les autres. Inquiet pour Neymar ? Non, on va voir aux vestiaires. Il a senti quelque chose, on verra avec le docteur, mais on pense que ça va bien. Le but de Richarlison ? Il est magnifique".