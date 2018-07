Brésil : triste retour au pays pour la Seleçao

Par La Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ce dimanche matin, plusieurs joueurs brésiliens et le sélectionneur national, Tite, ont atterri à Rio de Janeiro après une Coupe du monde ratée. A leur arrivée, peu de supporters…

Ils n’étaient que quelques dizaines de supporters à les accueillir à leur retour au pays. Dimanche, sans ferveur - mais sans hostilité non plus - les joueurs brésiliens ont foulé leur sol national après une Coupe du monde ratée et une élimination en quarts de finale contre la Belgique.



A la descente de l’avion, seulement une poignée de joueurs - nombre d’entre eux ayant profité de l’escale à Madrid pour s’envoler vers d’autres destinations - et le sélectionneur national, Tite, qui devrait prolonger son bail à la tête de la Seleçao. Saluant les fans, le tacticien a été un des rares à s’arrêter devant les journalistes : "Je suis fier de pouvoir transmettre quelque chose de bien. C’est la réciproque de l'affection que les supporters nous donnent. Je veux les remercier", a-t-il lâché.



"Ce n'est pas la fin d'une époque"

A sa suite, rapporte la presse brésilienne, Philippe Coutinho, l’un des rares à avoir réussi son Mondial sous le maillot brésilien, a pris la pose avec des fans et a signé quelques autographes. Seul joueur à s’exprimer, Casimero a, lui, fait une rapide analyse de la campagne russe : "Il y a deux ans, le Brésil courait le risque de ne même pas se qualifier et en Russie, nous avions le statut de favoris, a commenté le milieu du Real Madrid. Beaucoup de bonnes choses ont été faites. Ce n'est pas la fin d'une époque."



Et Neymar dans tout ça ? Prévu pour faire partie de la délégation, le pensionnaire du PSG n’était pas présent à l’aéroport de Rio. Avant de reprendre le chemin des terrains, la star du Brésil, passé au travers de son Mondial, avait laissé un message pour le moins plombant sur son compte Instagram, évoquant même "le moment le plus triste de (s)a carrière".