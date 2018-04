La CAF offre 400.000 euros aux équipes africaines du Mondial

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

a Confédération Africaine de Football (CAF) bichonne ses équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde en Russie. En effet, l'Egypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie vont percevoir 500.000 dollars (environ 407.000 euros) pour pouvoir préparer dans les meilleures conditions le prochain mondial.



"Sur le plan footballistique, chaque fédération est derrière son équipe et nous on est aussi derrière. On apporte notre contribution dans la préparation avec une somme modique mais ce sont nos moyens", a déclaré Ahmad Ahmad, le président de la CAF.