Non, ce n'est pas fini pour l'Argentine : les scénarios pour rêver de la qualif'

Au bord du gouffre après sa défaite contre la Croatie (3-0), l'Albiceleste n'a pas encore dit adieu à la Coupe du monde. Les Argentins peuvent encore se qualifier, sous certaines conditions. Même chose pour le Nigeria et l'Islande.

L'Argentine peut encore y croire. Au lendemain de son lourd revers face à la Croatie (3-0), l'Albiceleste a eu l'heureuse surprise de voir le Nigeria s'imposer ce vendredi 22 juin contre l'Islande (2-0) dans l'autre rencontre du Groupe D. Un résultat qui maintient en vie les coéquipiers de Lionel Messi, transparent depuis le début du Mondial. Avant la dernière journée mardi (20h), outre la Croatie déjà qualifiée, toutes les autres équipes, l'Argentine, le Nigeria et l'Islande ont encore une chance de voir les huitièmes de finale de la Coupe du monde.





L'Argentine qualifiée si...

Pour l'Albiceleste, la victoire face au Nigeria est impérative pour éviter une désillusion dès le premier tour. Un nul ou une défaite condamnerait les hommes de Jorge Sampaoli. Mais, même en cas de victoire contre les Super Eagles, les Sud-Américains n'ont pas leur destin en mains. Elle sera qualifiée si l'Islande ne l'emporte pas face à la Croatie. En cas d'égalité au nombre de points entre les Argentins et les Islandais, le goal-average général permettra de trancher. Après deux matches, l'Islande (-2) est devant l'Argentine (-3).

Le Nigeria qualifié si...

Les Super Eagles de Gernot Rohr reviennent de loin. Donnés pour morts après leur défaite inaugurale contre la Croatie (2-0), ils ont retrouvé des couleurs à la faveur de leur résultat positif face à l'Islande (2-0). Une victoire sur l'Argentine leur assurerait une place en huitièmes de finale. La sélection africaine peut même devancer la Croatie, si les Vatreni perdent contre les Islandais. À ce moment-là, la différence de buts générale sera prise en compte. Il faudra une large victoire des Nigérians (+0) combinée à une lourde défaite des Croates (+5).

En cas de nul face à l'Argentine, le Nigeria devra espérer que l'Islande ne l'emporte pas face à la Croatie. Si les Vikings venaient à le faire, les deux équipes seront alors à égalité. Une nouvelle fois, le goal-average général (+0 pour le Nigeria, -2 pour l'Islande) sera déterminant pour savoir qui sortira du groupe.



L'Islande qualifiée si...

Pour les Strákarnir okkar, la donne est similaire à l'Argentine. Une victoire est obligatoire pour entrevoir les huitièmes de finale. En cas de succès contre la Croatie, associé à un nul entre le Nigeria et l'Argentine, la différence de buts générale départagera la sélection islandaise (-2) et l'équipe africaine (+0). Autre possibilité : si l'Islande et l'Argentine gagnent tous les deux, se retrouvant de fait à égalité de points, le goal-average général, actuellement en faveur des Bleus du Nord (-2 contre -3), départagera les deux nations.

En revanche, un succès contre la Croatie associé à une victoire du Nigeria sur l'Albiceleste élimine les Islandais.

Pour rappel, cette poule encore indécise déterminera l'adversaire de l'équipe de France en huitièmes de finale de ce Mondial russe. Si les Bleus terminent premiers de leur groupe, ils croiseront avec le deuxième du Groupe D. A contrario, si le Danemark venait à leur passer devant, ils défieront le premier du Groupe D.