Camavinga sur le forfait de Karim Benzema : "Une grosse perte"

COUPE DU MONDE 2022 - Pour Le Mag, Eduardo Camavinga, le joueur du Real Madrid, a évoqué le forfait sur blessure de Karim Benzema pour le Mondial. Le milieu de terrain souhaite aller au bout pour lui.

Sur le forfait de Karim Benzema à TF1 - Le Mag

"C'est sûr, c'est une grosse perte, ça reste un très gros leader, notre leader offensif. Après, on a quand même de gros joueurs ici, on va essayer d'aller au bout pour lui et pour ceux qui ont fait forfait."

Coupe du monde : Calendrier, horaires, programme TV des matches sur TF1

Konaté sur le forfait de Benzema

En conférence de presse, dimanche, le défenseur de Liverpool est revenu également sur le forfait du Ballon d'Or.

Deschamps sur le forfait de Benzema : "Un coup dur"

"Ça nous fait mal, c'est un coup dur pour l'équipe de France mais notre objectif ne change pas. Cela fait partie des choses du football, si on s'attarde sur ces choses-là, ça risque d'être compliqué."