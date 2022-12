Cameroun - Brésil : à quelle heure et sur quelle chaîne TV regarder le match ?

COUPE DU MONDE 2022 - Suivez sur TF1 la rencontre entre le Cameroun de Nicolas N’Koulou et le Brésil de Marquinhos, ce vendredi à 20h dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules (groupe G).

Le Cameroun de Nicolas N’Koulou et Eric Choupo-Moting et le Brésil de Casemiro et Marquinhos s’affrontent dans un match décisif vendredi (prise d’antenne à 19h50 sur TF1). La formation sud-américaine, privé de Neymar, va tenter de valider sa première place du groupe G, alors que les Lions Indomptables doivent s’imposer pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.

Diffusion : Cameroun – Brésil, sur quelle chaîne de télévision regarder le match ?

Rendez-vous sur TF1 pour suivre la rencontre entre le Cameroun et le Brésil en direct.

Vous ne pouvez pas être devant votre TV ? Regardez la rencontre en direct sur MYTF1 : Regarder TF1 en direct

Horaire : A quelle heure le match Cameroun – Brésil débute ?

Rendez-vous à 19h50 heure française sur TF1 (canal 1) ou MYTF1 pour suivre l'entame de la rencontre. Le coup d'envoi sera donné à 20h00.

Lieu de la rencontre Cameroun – Brésil

La rencontre se jouera au Lusail Iconic Stadium

