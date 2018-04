La Casa de Papel en mode Coupe du monde !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

C'est LA série du moment ! La Casa de Papel est un phénomène mondial et ne pouvait donc échapper à la Coupe du monde.

C'est ainsi que la Casa de Papel, dont le véritable nom est Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, va produire des pièces de monnaie commémoratives pour la Coupe du monde 2018.



La première est une pièce dorée d'une valeur de 100 euros et la deuxième, en argent, vaut 10 euros. Mais attention, il s'agit de la valeur des pièces. Car elles seront vendues bien plus chères dans le commerce : 450 euros pour la pièce d'or et 55 euros pour la pièce d'argent !



Cela va peut-être donner envie au Professeur de dévaliser une nouvelle fois la Casa de Papel !