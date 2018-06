Xhaka et Shaqiri condamnés pour leurs "aigles" pro-Kosovo face à la Serbie

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Les Suisses Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri ont été condamnés à des amendes par la Fifa pour avoir célébré leurs buts face à la Serbie en mimant l'aigle du drapeau albanais.

En mimant l'aigle du drapeau albanais pour célébrer leurs buts face à la Serbie, les Suisses Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri ont-ils voulu faire passer un message politique ? La Fifa, qui interdit pareilles allusions dans les stades de ses compétitions, a jugé que non, et a décidé de ne pas suspendre les deux joueurs pour le prochain match de la Suisse face au Costa Rica jeudi. Les deux hommes ont toutefois été condamnés à une amende de 8660 euros. Leur coéquipier Stephan Lichtsteiner, qui les avait imités, a également été condamné à une amende de 4330 euros.

>> Serbie-Suisse : les "aigles" de Shaqiri et Xhaka font polémique dans les Balkans

>> Serbie-Suisse (1-2) : le match en un coup d’œil

Lors de Serbie-Suisse (1-2), Granit Xhaka, né en Suisse de famille kosovare, et Shaqiri, né au Kosovo, ont mimé des deux mains l'aigle du drapeau albanais, un geste considéré en Serbie comme un symbole de défiance. Le Kosovo est une ancienne province serbe majoritairement albanaise, indépendante depuis 2008, mais dont l'indépendance n'est pas reconnue par l'ensemble de la communauté internationale.

La fédération et le sélectionneur serbes également condamnés

Outre leur amende, les trois joueurs suisses ont écopés d'un avertissement de la Fifa. A l'issue de ce match, la fédération serbe a elle aussi été avertie et condamnée à payer une amende de 46.778 euros pour le déploiement de "banderoles discriminatoires" et "jets de projectiles" de la part des fans serbes pendant cette partie.

Le président de la fédération de Serbie et le sélectionneur serbe ont, eux, été sanctionnés d'une amende de 4330 euros chacun et d'un avertissement pour des déclarations d'après-match.