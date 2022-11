Matches en clair, vidéos : Suivez la Coupe du monde 2022 sur TF1

MONDIAL 2022 - Cérémonie d'ouverture, match d'ouverture, rencontres des Bleus, meilleurs matches : suivez la Coupe du monde sur les antennes de TF1 et sur le numérique avec MYTF1.

La Coupe du monde 2022 à suivre sur TF1

Le Groupe TF1, partenaire des Bleus et diffuseur historique de la Coupe du Monde, proposera aux téléspectateurs en exclusivité et en clair la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Coupe du monde : Calendrier, horaires, programme TV des matches sur TF1

Une compétition qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. TF1, diffuseur officiel se mobilise en proposant aux téléspectateurs un dispositif exceptionnel pour un des plus grands évènements sportifs au monde.

Une cérémonie d'ouverture à vivre en direct

Le dimanche 20 novembre à partir de 16h20, TF1 proposera la cérémonie d'ouverture suivie de la diffusion en direct du match d'ouverture de la compétition QATAR-ÉQUATEUR à partir de 16h50 sur TF1. Un match commenté par Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU.

Les 28 plus belles affiches en exclusivité et en clair et l'intégralité des matchs de l'équipe de france

TF1 diffusera en direct les 28 plus belles affiches dont l'intégralité des matchs de l'Équipe de France et jusqu'à 20 prime-time :

- Du 20 novembre au 2 décembre, les 16 meilleurs matchs du premier tour, dont les 3 matchs des Bleus et les 13 meilleures affiches hors Équipe de France.

- Du 3 au 5 décembre, les 5 meilleurs 8èmes de finales

- Les 9 et 10 décembre, les 3 meilleurs quarts de finales

- Les 13 et 14 décembre, les deux demi-finales

- Le 17 décembre, la petite finale

- Le 18 décembre, la finale

A noter que l'intégralité de ces rencontres seront également à vivre sur MYTF1 en live et en replay.

Pour une expérience encore plus événementielle et spectaculaire, des matchs seront disponibles en 4K pour les abonnés aux offres Orange et Bouygues Télécom.

Les meilleurs commentateurs pour vivre les matchs en direct

Pour couvrir les 28 plus belles affiches de la compétition, TF1 s'appuie sur deux duos : toujours son équipe de commentateurs prestigieuse Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU.

Et un nouveau binôme formé par Julien BRUN, déjà présent lors de l'UEFA Euro 2020 sur nos antennes et Rudi GARCIA, Champion de France et vainqueur de la Coupe de France, ancien entraineur dans différents clubs Français et actuellement entraineur actuel de l'équipe saoudienne d'Al Nassr.

Saber DESFARGES, journaliste qui vient de rejoindre la rédaction de TÉLÉFOOT sera le journaliste au plus près des Bleus, bord de terrain sur les matchs de l'équipe de France et au camp de base des hommes de Didier DESCHAMPS.

Le mag d'après-match : les meilleurs experts pour décrypter tous les matchs

Après chaque match, LE MAG sera de retour, présenté par le journaliste et animateur Denis BROGNIART avec des consultants d'exception.

Nadia BENMOKHTAR, ancienne joueuse et consultante football, Marine MARCK, journaliste TÉLÉFOOT, Rio MAVUBA, ancien international français et champion de France avec Lille et Adil RAMI, Champion du monde 2018, Champion de France avec Lille.

Ils apporteront leurs regards et analyses sur les performances des Bleus mais aussi des nations favorites et des stars de la compétition, en compagnie d'invités qui se relaieront en plateau avec l'équipe du MAG.

Au programme des exclus, des débriefs et analyse des matchs, interviews exclusives, des reportages en coulisses pour faire vivre aux téléspectateurs les Bleus de l’intérieur et ne rien rater de cette Coupe du Monde.