Fabregas après le limogeage de Lopetegui : "Peut-être que je vais être appelé maintenant !"

Personne ne l'a vu venir. Le limogeage de Julen Lopetegui, annoncé ce mercredi 13 juin par le président de la Fédération espagnole de football, a secoué la Roja avant même le début de la compétition. Alors forcément, les réactions, qu'elles soient de surprise ou de consternation, ont été nombreuses sur les réseaux sociaux. L'une d'elle n'est pas passée inaperçue. Cesc Fabregas, non retenu par le désormais ex-sélectionneur de l'équipe espagnole, a commenté avec humour la nouvelle.





"Attends, peut-être que je vais être appelé maintenant !", s'est-il amusé en réponse à Gary Linecker qui estimait que le départ de Lopetegui "allait donner de la matière aux débuts d'expert" de Fabregas. Car à défaut d'apporter ses lumières sur le terrain, le champion du monde 2010 livrera ses analyses sur la BBC pendant la Coupe du monde en Russie.









Un message contrebalancé par un autre une heure plus tard. "La situation de notre sélection est difficile en ce moment mais c’est maintenant plus que jamais que nous devons leur apporter un soutien sans faille", a-t-il écrit en espagnol.









"J’ai une grande confiance dans le talent et la mentalité de cette équipe et je suis certain qu’ils peuvent aller loin et se battre pour le titre", a-t-il assuré, souhaitant "bonne chance" à ses "chavales", ses mecs. A deux jours d'un premier match face au Portugal, on ne peut que souhaiter la même chose aux joueurs de la Roja.