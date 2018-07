Chouchou des supporters, N'Golo Kanté fait l'unanimité sur le terrain et en dehors

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de ce Mondial, N’Golo Kanté fait fureur. Sympathique, travailleur, toujours souriant, mais surtout très performant sur le terrain, le milieu des Bleus fait l’unanimité. S’il avait vraiment cherché la lumière et l’œil des caméras, il aurait été la véritable star de cette équipe de France.

Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Paul Pogba : leurs performances sur le terrain font parfois débat depuis le début de ce Mondial. Lancez vos amis sur le sujet, vous verrez, personne ne sera d’accord. En revanche, faites la même expérience avec N’Golo Kanté. Là, à coup sûr, le joueur de Chelsea fera l’unanimité.

Le milieu de terrain est souvent désigné, notamment par la presse étrangère, comme le meilleur Bleu sur le terrain, voire le meilleur joueur toutes équipes confondues depuis le début de la compétition. Pour le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, "c’est un miracle de regarder ce garçon jouer. Il a une très bonne technique, une relance incroyable. On a l’impression qu’il ne joue pas, tellement il est bon. Il anticipe tout le temps. Il sent le jeu. La balle va arriver quelque part, il y est déjà."

Ses coéquipiers, impressionnés par le joueur de 27 ans, sont tout aussi élogieux à son sujet. "On joue à douze sur le terrain", s’est amusé Olivier Giroud en conférence de presse. "Il court partout, il a quinze poumons ! Le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça", estime Paul Pogba. Même son futur adversaire mais coéquipier à Chelsea, Eden Hazard ne cache pas son admiration : "Pour jouer toute l’année avec N’Golo, c’est le meilleur joueur du monde à son poste (…) Quand il est au top, tu as 95% de chances de gagner le match."

Preuve à l’appui : depuis le début du Mondial, le joueur aux 29 sélections en équipe de France a récupéré 40 ballons dans les pieds adverses, le meilleur total toutes sélections confondues. Et il est aussi en tête en nombre d’interceptions, 17 au total. En fait, il a réussi à rendre attrayant le poste de sentinelle, chargé de la récupération des ballons devant la défense, habituellement peu mis en lumière.

Anti bling-bling

Sous la lumière des projecteurs, N’Golo Kanté ne l’est pas de son propre fait. Il aime peu parler de lui, ne court pas au-devant des caméras et n’aime pas faire la Une des journaux. C’est aussi ça qui plaît. Travailleur, discret, gentil, toujours souriant, la simplicité de N’Golo Kanté séduit. Impossible de lui reprocher un écart de comportement ou un mot plus haut que l’autre. Il est un peu l’opposé de l’image que se fait le public du footballeur moderne bling-bling et arrogant.

Pour le remercier des services rendus, le magazine SoFoot a même créé un hymne en l’honneur de l’ancien joueur de Leicester. Entonné par les supporters dans les rues et les stades de Russie, il reprend l’air de Champs-Elysées, de Joe Dassin. "Quand il part, balle aux pieds ; impossible de l’arrêter ; il fera tout ce que vous voudrez ; N’Golo Kanté" disent notamment les paroles. "Il est petit, il est gentil, il va bouffer Leo Messi ; bientôt sur les Champs-Elysées, N’Golo Kanté" chantaient les supporters avant le 8e de finale contre l’Argentine. Avant la demi-finale face à la Belgique, une autre version fleurit sur les réseaux sociaux : "C’est un cauchemar, ils en ont marre, il va bouffer Eden Hazard, bientôt sur les Champs-Elysées, N’Golo Kanté".

Si l’on fait un tour sur Twitter, toutes les mentions à N’Golo Kanté sont positives. Rare sur les réseaux sociaux, pas vraiment connus pour leur bienveillance...

















En fait, si celui qui a fait ses débuts en Ligue 1 tardivement, à l’âge de 23 ans avec le SM Caen, avait cherché la lumière et fait le show devant les caméras, il aurait été la véritable star de cette équipe de France.