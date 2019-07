Classement des buteuses : Le duel White / Morgan se précise

COUPE DU MONDE 2019 - Toutes les deux buteuses lors de la demi-finale Angleterre-Etats-Unis (1-2), Ellen White et Alex Morgan ont accentué leur avance au classement des buteuses.

White / Morgan : duel pour un titre

Avec un match à disputer en plus d'ici la fin de la Coupe du monde - le match pour la 3e place et la finale - Ellen White et Alex Morgan (6 buts) vont avoir droit à une dernière opportunité de marquer dans cette Coupe du monde.

Vu le classement, seule Megan Rapinoe (5 buts) peut encore revenir et briguer le titre de meilleure buteuse de la compétition. Mais la capitaine des Etats-Unis a manqué la demie à cause d'une blessure aux ischo-jambiers.

Classement des buteuses de la Coupe du monde 2019