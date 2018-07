Colombie-Angleterre : Maradona parle d’un "vol monumental", la FIFA lui répond

Par La rédaction avec AFP | Ecrit pour TF1 |

El Pibe de Oro a pointé du doigt - et pas qu'un peu - l’arbitrage de l’Américain Mark Geiger lors du huitième de finale remporté par les Three Lions mardi. De quoi faire sortir de ses gonds la FIFA qui n’a, mais alors pas du tout, goûté à cette sortie.

Voilà qui ne risque pas de réchauffer leurs relations. Rappelé à l’ordre par la FIFA la semaine dernière en raison de son comportement inapproprié en tribunes, Diego Maradona lui a répondu à sa manière. La légende du football argentin, toujours en Russie malgré l’élimination de l’Albiceleste, continue de commenter la compétition pour "De la main de Dieu", son émission diffusée sur la chaîne vénézuélienne Telesur. L’occasion pour lui demander "pardon à tout le peuple colombien" après la défaite aux tirs au but contre l’Angleterre.





La raison de sa colère ? L’arbitrage de l’Américain Mark Geiger. Diego Maradona a ainsi qualifié de "vol monumental" le penalty accordé aux Three Lions après une faute de Carlos Sanchez. Le capitaine des Cafeteros, Radamel Falcao, avait également mis en doute la "partialité" de l'arbitre. "La FIFA est encore vieille et truquée", a lâché Maradona, s’en prenant aussi à Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de l’instance du football mondial. "Nous avons ici un monsieur qui choisit un arbitre qu'il suffit de googler pour se rendre compte qu'il ne peut pas superviser une rencontre de cette importance. (...) Geiger, comme par hasard, avait déjà inventé un penalty pour le Brésil", lors d'un match amical contre la Colombie en 2012, a-t-il encore déclaré.











"Des insinuations totalement infondées et inappropriées"





Des accusations qu’a "fermement" dénoncées la FIFA mercredi soir. "La FIFA est désolée de lire de telles déclarations de la part d'un joueur qui a écrit l'histoire de notre sport", déplore l'instance. "Les commentaires et les insinuations supplémentaires sont totalement infondés et inappropriés", considère la FIFA, qui "réprouve fermement les critiques sur la performance des arbitres qu'elle considère comme positive", compte tenu des enjeux qui entouraient la rencontre. Ce n’est pas la désignation d’un arbitre argentin pour superviser le quart de finale entre la France et l’Uruguay qui devrait calmer Diego Maradona…









`Colombie - Angleterre (1 - 1) : Un match sous haute tension !









A lire aussi : Diego Maradona propose ses services à l'équipe d'Argentine... gratos