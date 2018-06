Qui est éliminé, qui est qualifié ? Le point en un coup d'oeil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le programme de la Coupe du monde est quand même bien fait. Depuis lundi, les rencontres d'un même groupe ont lieu à la même heure, histoire d'éviter les calculs. On récapitule les situations.

On fait le point sur ce qu'il se passe dans les huit groupes. Pour certains, les jeux sont faits, en revanche, plusieurs cadors du foot global joueront leur avenir lors de l'ultime journée de la phase de poules. Dix équipes sont qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du monde : Russie, Uruguay, France, Croatie, Angleterre, Belgique, Brésil, Suisse, Suède, Mexique, Colombie et Japon. Dans le détail, cela nous donne :

POULE A

Qualifiés : Uruguay (1) et Russie (2)

Eliminés : Arabie saoudite (3) et Egypte (4)



POULE B

Qualifiés : Espagne (1) et Portugal (2)

Éliminés : Iran (3) et Maroc (4).









POULE C

Qualifiés : France (1) et Danemark (2)

Éliminés : Pérou (3) (c'est dommage, on les aimait bien), et Australie (4)





POULE D

Qualifié : Croatie (1) et Argentine (2)

Éliminé : Nigeria (3) et Islande (4)

POULE E

Qualifiés : Brésil (1), Suisse (2)

Éliminés : Serbie (3), Costa Rica (4)





POULE F

Qualifiés : Suède (1), Mexique (2)

Éliminés : Corée du sud (3), Allemagne (4)



POULE G

Qualifiés : Angleterre et Belgique, autant dire que - pour une fois - la logique est respectée dans ce groupe et on va assister à une belle bagarre pour la première place.

Éliminés : la Tunisie et le petit Poucet du Panama

Prochains rendez-vous (jeudi): Panama - Tunisie (20 heures) et Angleterre - Belgique (20 heures)









POULE H



Qualifiés : Colombie (1) et Japon (2)

Eliminés : Sénégal (3) et Pologne (4)