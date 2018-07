Colombie : le retour des héros attire des milliers de personnes à Bogota

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Des scènes de liesse dignes d’une victoire. Les Colombiens seraient revenus avec le trophée, l’enthousiasme aurait été le même. Des milliers de personnes se sont pressées jeudi dans les rues de Bogota pour accueillir comme il se doit leur sélection, de retour au pays après une élimination en huitième de finale aux tirs au but face à l’Angleterre. Un match toujours pas digéré par certains supporteurs qui continuent à jeter le discrédit sur l’arbitre de la rencontre, à l'image de Diego Maradona.





Mais à Bogota, l’heure était à la fête, portée par une marée jaune, bleue et rouge, semblable à celle qui a envahi les stades en Russie. Le bus des Cafeteros a bien eu du mal à se frayer un chemin jusqu’au stade El Campin où 25.000 aficionados supplémentaires les attendaient. Des images de joie qui contrastent avec les menaces de mort reçus par certains joueurs qui ont manqué leur penalty face aux Three Lions. James Rodriguez et Miguel Angel Borja étaient absents, Radamel Falcao et Yerry Mina ont été parmi les plus applaudis, note le journal El Espectador.































#NoHayNadaQueReprochar





"Tout ça est vraiment très impressionnant. Voir les gens heureux, malgré la défaite, cela nous montre que nos efforts valaient la peine", s’est exclamé Falcao. "Les gens doivent être fiers de ces gars qui les représentent très bien. Le monde entier parle de la Colombie en termes élogieux, de son football, de ses ambassadeurs, qui sont ces mecs", a poursuivi le sélectionneur José Pékerman.









La Fédération ne souhaitait elle aussi garder que le meilleur de ce Mondial. Sur Twitter, elle a remercié tous les supporters qui ont fait le déplacement en Russie et rappelé la performance des Colombiens. A commencer par une troisième "qualification historique en quarts de finale" et une première place de son groupe. Sur Twitter toujours, les médias colombiens utilisaient le hashtag #NoHayNadaQueReprochar, "il n'y a rien à reprocher". Mais tout à célébrer.









