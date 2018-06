Coupe du monde : Gabriel Jesus ou Firmino, qui pour mener l’attaque brésilienne ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Beaucoup de nations présentes à la Coupe du monde aimeraient disposer d’un grand attaquant de pointe pour finaliser ces actions. Le Brésil, lui, n’a pas ce problème. Il dispose, non pas d’un, mais de deux grands avant-centres avec Gabriel Jesus et Roberto Firmino, tous deux auteurs d’une belle saison, avec Manchester City pour le premier et avec Liverpool pour le second. Le sélectionneur brésilien Tite est bien conscient du luxe dont il jouit en possédant de tels attaquants. Même si, au bout du compte, l’un d’eux doit se contenter d’une place de remplaçant. Mais lequel choisir ?

Gabriel Jesus

Arrivé à 19 ans sur la pointe des pieds à Manchester City il y a un an et demi, le jeune Brésilien n’a pas tardé à prouver qu’il était un redoutable buteur. A peine arrivé, il claque 3 buts en presque autant de matches. Malheureusement, il se blesse en février 2017 et reste éloigné des terrains environ 3 mois. Il rejouera quelques rencontres en fin de saison, juste assez inscrire 4 autres buts. Pour une première saison, c’est déjà pas mal… Cette saison, malgré la concurrence avec Sergio Aguero, il dispute 29 matches et marque à 13 reprises.

Avec le Brésil, c’est encore plus impressionnant. En 18 sélections, il compte déjà 10 buts. Il est en plus très proche de Neymar. Tous deux s’entendent bien sur mais aussi en dehors du terrain. Ensemble, ils ont d’ailleurs remporté les Jeux olympiques en 2016. Jusqu’à présent, Tite a choisi de faire de lui l’avant-centre titulaire de la Seleçao. S’il a marqué en match de préparation face à Autriche, il est cependant resté muet face à la Suisse lors du premier match du Brésil dans ce mondial.

Roberto Firmino

Actuellement, Roberto Firmino est cantonné à une place de remplaçant de luxe en sélection. Une place ingrate compte tenu de la saison effectuée par l’attaquant de Liverpool. Auteur de 15 buts en championnat, il forme avec Mohamed Salah et Sadio Mané un trio redoutable qui a bien failli priver le Real Madrid de Zinedine Zidane d’une troisième Ligue des Champions d’affilée. En sélection, il présente toutefois des statistiques moins flamboyantes que son concurrent direct : 22 sélections et 6 petits buts. Ceci dit, le Brésilien de 26 ans est bien plus qu’un finisseur. Rarement, on aura vu un attaquant autant défendre. Un travail précieux et apprécié par son entraîneur Jürgen Klopp et ses coéquipiers. "C'est un travailleur acharné et un joueur incroyable", s’enthousiasme Sadio Mané sur le site des Reds.

Son entrée en fin de match face à la Suisse a été assez plaisante. Ce qui relance le débat sur son éventuelle titularisation. Ce vendredi, Tite va faire confiance aux onze mêmes joueurs qui avaient débuter dimanche dernier. Mais si Gabriel Jesus est aussi inexistant que lors du premier match, nul doute que Firmino pourrait sensiblement augmenter son temps de jeu.