En concert à Bordeaux, Shakira félicite en français la Colombie

Chanteuse, Colombienne et femme de footballeur, Shakira cumule les mandats. mais n'en oublie pas de regarder la Coupe du Monde, même en tournée... D'ailleurs, elle a eu un petit mot pour son équipe nationale, dimanche soir lors de son concert à Bordeaux. Sur scène - et en français -, la bomba latina a remercié le public d'être venu et s'est dit "très heureuse".

Si les fans bordelais ont pensé que ces remerciements leur étaient adressés, ils ont eu raison mais c'était aussi pour féliciter les <em>Cafeteros</em> qui avaient battu la Pologne (3-0), dans la soirée. "Une soirée magique, parce que la Colombie a gagné, aujourd'hui", a lancé Shakira dans la toute nouvelle enceinte de concert, la Metropole Arena.









En pleine tournée mondiale, la chanteuse ne rate aucun match de son équipe de coeur, la Colombie et de son celle de son compagnon, l'Espagnol Gerard Piqué.