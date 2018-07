Connaissez-vous le Neymar Challenge ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

C'est un nouveau "challenge 2.0" qui fait fureur sur Twitter et plus largement, les réseaux sociaux : "Le Neymar Challenge".

A chaque événement, son jeu mais nul doute que Neymar doit rigoler jaune, en voyant celui-ci. De l'aventure Neymar au Mondial 2018, nous retiendrons ses 14 minutes passées au sol, selon la RTS, mais aussi de ses inénarrables roulades. Des roulades d'ailleurs, déjà détournées dans les publicités mais aussi sur les stades de football. Le principe ? Simplissime. Il suffit de crier "Neymar" puis de se rouler par terre jusqu'au but. Rien de plus simple et une façon comme une autre de se moquer de la star brésilienne.

Depuis qu'un club mexicain l'a lancé samedi 7 juillet, l'idée a fait des petits. Dès que le prénom de la star du foot retentit ...

















Fin juin déjà, un bar de Rio de Janeiro avait profité des chutes de Neymar pour attirer des clients, en offrant des boissons gratuites à chaque plongeon de "l'auriverde".