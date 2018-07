Continuera, continuera pas ? Messi "prendra le temps de la réflexion"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Javier Mascherano et Lucas Biglia ont tiré leur révérence. Lionel Messi, 31 ans, en fera-t-il de même ? La question commence à agiter la presse argentine qui, dès l'élimination de l'Albiceleste en huitième de finale par l'équipe de France (4-2) était plus préoccupé par l'avenir de sa sélection nationale que par celui de son crack. Des proches du Barcelonais ont expliqué à Clarin que le joueur "ne se mettrait pas la pression et qu'il prendrait le temps de la réflexion". Une attitude bien plus sage qu'il y a deux ans quand, après une nouvelle finale perdue en Copa America face au Chili, la Pulga avait annoncé sa retraite internationale sur un coup de tête. Avant de mieux revenir quelques semaines plus tard.

"Cette fois, il n'y aura pas de marche arrière", assure l'un de ses proches au quotidien qui voit trois options possibles - et définitives - pour lui. Un départ, avec pertes et fracas et un palmarès vierge avec l'Albiceleste en 13 ans de cohabition. Lionel Messi pourrait aussi opter pour l'inverse et "suivre le chemin de la continuité, en étant l'étendard et le leader de la reconstruction de la sélection avec le Qatar 2022 en vue". Mais il y a quand même une troisième possibilité, peut-être la plus raisonnable, et donc une marche arrière, qui le verrait "prendre congé de l'équipe nationale pour un moment, dont il décidera".

Sampaoli sur la sellette

Lionel Messi, arrivé seul et le visage fermé à l'aéroport de Barcelone, n'a pas dit un mot sur un avenir depuis la fin de sa campagne russe. Les premiers indices devraient éclore à mesure que se rapprochera le prochain match de l'Argentine, à l'automne. Avec peut-être un nouveau sélectionneur, Jorge Sampaoli se trouvant actuellement sur un siège éjectable que certains ne demandent qu'à actionner... quand bien même ce dernier a annoncé qu'il ne démissionnerait pas.







