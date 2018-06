Corée du Sud-Allemagne (2-0) : le cataclysme allemand en un coup d'oeil

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match



C'est LA grande désillusion de ce Mondial 2018. Ce mercredi, l'Allemagne a dit adieu à la plus grande compétition internationale dès le premier tour, après sa défaite face à la Corée du Sud (2-0). Malgré une domination outrageuse dans le jeu, avec près de 74% de possession durant toute la rencontre, mais aussi dans le nombre d'occasions, avec 26 tirs dont 6 cadrés, la Mannschaft a buté sur un bloc coréen solidaire et déterminé à finir sa compétition sur une belle note, après deux revers concédés lors des deux premières journées face à la Suède (1-0) et le Mexique (2-1).

De Werner à Ozil à Kroos en passant par Timo Werner, les joueurs de Joachim Löw ont à chaque fois buté sur une jambe, un dos, une tête d'un défenseur coréen, ou encore sur le portier adverse, Cho Hyun-Woo, auteur d'un match héroïque dans ses cages. Jetant leurs dernières armes dans la bataille, les Allemands se sont exposés à de nombreux contres des Coréens, qui se sont longtemps montrés maladroits dans le dernier geste.

C'est finalement dans les arrêts de jeu, à la 93e minute, que les Coréens vont ruiner les espoirs de l'Allemagne grâce à un but sur corner de Kim Young-Gwon, accordé après plusieurs minutes de confusion et le visionnage de l'action par la VAR. Heung Min-Son, la star coréenne, doublera la mise trois minutes plus tard (96') pour entériner la victoire et éliminer l'Allemagne de cette compétition, qui finit dernière de son groupe. La Suède et le Mexique passent au tour suivant.

>> Revivez le match

L'homme du match

Bien que bien aidé par ses défenseurs, présents sur toutes les actions allemandes, le portier coréen Cho Hyun-Woo a réalisé un match héroïque, réalisant plusieurs parades déterminantes face à Werner, Kroos & Cie, notamment un arrêt absolument exceptionnel face à Goretzka en début de seconde période (47'), sauvant les siens alors que le score était de 0-0.

La stat' du match

Avant cette Coupe du monde 2018 et cette terrible élimination au premier tour, Joachim Löw, à la tête de la Mannschaft depuis 2006, a disputé cinq phases finales, Euro et Mondiaux confondus, arrivant à chaque fois minimum en demi-finale du tournoi. Cette élimination dans le groupe F constitue donc un sérieux coup d'arrêt pour le coach allemand.