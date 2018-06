Costa Rica - Serbie (0-1) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Que ce fut compliqué, brouillon et disgracieux. Les deux équipes étaient, il faut bien le reconnaître, pleines d'envie mais au final, nous avons assisté à un match disons-le ... assez pénible, malgré un superbe coup franc de Kolarov, le capitaine des Aigles serbes.

Le match en bref

Malgré une domination certaine et indiscutable, les Serbes ont peiné à concrétiser chacune de leurs actions malgré des Costaricains un peu loin de ce que l'on a connu de leur part en 2014. Malgré cinq défenseurs alignés pour contrer les attaques de Mitrovic, Milinkovic-Savic et Tadic, les "Ticos" ont tenté de tenir la baraque avant le dernier rempart qu'était Keylor Navas, le portier du Real Madrid. Seulement, trop dispersés et imprécis, les Costaricains ont, enfin David Guzman surtout, fauté et finalement, provoqué un coup franc qui leur sera fatal en seconde mi-temps. Kolarov arme son tir et le ballon passe au dessus du mur pour s'enfoncer dans les filets, à quelques centimètres des gants de Navas. Les attaques serbes auraient pu être concrétisées mais c'était sans compter sur la défense des Ticos, l'imprécision des tirs slaves et l'agilité de Navas. Autre fait de jeu, on a failli voir le premier carton rouge décidé par l'arbitrage vidéo, avec la claque de Prijovic administrée à Acosta. Malang Diedhiou, l'arbitre principal, a décidé que cela ne valait qu'un simple jaune. On a aussi vu Matic s'échauffer avec un membre du staff costaricain, friction qui a failli tourner à l'échauffourée collective.

L'homme du match

C'est un choix qui s'est imposé à nous : Aleksandar Kolarov, le latéral de l'AS Rome, auteur d'un superbe coup franc qui fait gagner son équipe. A l'origine de cette action, une faute de David Guzman, sur Aleksandar Mitrovic, tout près de la surface de réparation.





La stat' qui tue

A ce stade de la compétition, nous décomptons trois buts sur coup franc direct. Soit autant que toute la compétition, lors de la Coupe du Monde au Brésil. Les auteurs sont Golovine, Ronaldo et ... Kolarov.