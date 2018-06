La Coupe du monde 2018, déjà une affaire de coups de pied arrêtés

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Une affaire de coups de pied arrêtés. Ce dimanche 17 juin, Aleksandar Kolarov a nettoyé la lucarne de Keylor Navas sur une merveille de coup franc, offrant la victoire à la Serbie contre le Costa Rica (1-0) lors du premier match du Groupe E. C'est déjà le troisième coup franc direct inscrit dans cette édition 2018 en Russie, après ceux du Russe Aleksandr Golovin face à l'Arabie saoudite (5-0) et du Portugais Cristiano Ronaldo contre l'Espagne (3-3). En quatre jours de compétition, c'est autant que sur l'ensemble de la Coupe du monde 2014 au Brésil.









Des penalties à gogo

Outre les coups francs directs, les penalties sont aussi à l'honneur cette année. Avec deux penalties lors de France-Australie (2-1) et un à chaque match pendant Argentine-Islande (1-1), Pérou-Danemark (0-1) et Croatie-Nigeria (2-0), c'est la première fois qu'il y en a cinq le même jour. Déjà le record ? Non, pas tout à fait. Le 25 juin 1998, six coups de pied de réparation avaient été sifflés. Pour l'heure, deux penalties d'entre eux ont été arrêtés (Lionel Messi contre l'Islande) ou complètement manqués (Christian Cueva face au Danemark). Alors qu'on n'a joué que 9 des 64 matches programmés jusqu'au 15 juillet, c'est déjà un de plus que lors de toute la Coupe du monde au Brésil.