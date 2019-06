Coupe du monde 2019 - L'Espagne renverse l'Afrique du Sud (3-1)

COUPE DU MONDE 2019 - Débuts réussis pour l'Espagne. La sélection de Jorge Vilda s'est imposée face à l'Afrique du Sud (3-1), samedi au Havre, et a parfaitement négocié son entame de tournoi.

Groupe B / Espagne - Afrique du Sud (3-1)

La Roja a réussi son entrée dans la compétition. La sélection de Jorge Vilda est parvenue à renverser l'Afrique du Sud (3-1) pour son entrée dans la compétition, jeudi, au Havre. Menée au score à la pause et nettement, la Roja est parvenue à renverser la situation grâce à deux buts sur penalty marqués par Jennifer Hermoso (69e, 82e), puis un dernier but signé Lucia Garcia (89e).

Si l'Espagne a gagné, elle n'a pas convaincue sur le terrain. Incapable de construire correctement son jeu et de trouver Hermoso, trop seule devant, la sélection ibère a trouvé la clé en seconde partie de la seconde période. Il y a eu l'effet du bon coaching de Jorge Vilda, qui a fait confiance à Aitana Bonmatí et Lucia Garcia à la pause, mais aussi une nette baisse physique des Sud-africaines. Si on gardera en mémoire le doublé d'Hermoso, qui a fait honneur à son statut, impossible de passer à côté de la prestation de Lucia Garcia. L'attaquante de l'Athletic Club a été décisive en obtenant le penalty du 2-1, puis en marquant le but du 3-1.