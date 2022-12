Coupe du monde 2022 - 1000 matches : Les chiffres fous de Lionel Messi

COUPE DU MONDE 2022 - Buteur et une nouvelle fois indispensable à l'Argentine, lors du 8e de finale contre l'Australie (2-1), Lionel Messi a encore brisé des records.

Lionel Messi, encore et toujours. L'Argentin a une nouvelle fois porté sa sélection lors du succès en huitième de finale contre l'Australie (2-1), samedi soir. Buteur et leader, le joueur du PSG a une nouvelle fois été le moteur offensif de sa sélection, bien moins fringante que face à la Pologne sur le plan physique.

Messi disputait surtout son 1000e match comme joueur professionnel. Lancé en 2004 avec le FC Barcelone, l'Argentin a atteint ce cap des 1000 après 18 ans de carrière au plus haut niveau. Il a évidemment fêté cela avec un nouveau but. Voici les chiffres fous à retenir de la "Pulga".

1000

Comme 1000 rencontre comme joueur professionnel. Sa première remontait au 16 octobre 2004 lors d'un derby de Barcelone sur la pelouse de Cornella El Prat. Messi avait joué 8 minutes, mais lancé une carrière immense.

Il a fêté sa 1000e lors du huitième de finale Argentine - Australie. Il avait lancé sa carrière internationale en août 2005. Il a joué 169 fois avec l'Albiceleste.

789

C'est son nombre de buts en carrière. Bien évidemment, c'est avec le FC Barcelone qu'il en a marqué le plus : 672. Avec le PSG, il en compte 23 en 53 rencontres.

Avec l'Argentine, il en a marqué 94, dont trois dans cette Coupe du monde.

23

Messi a disputé samedi son 23e match en phase finale de la Coupe du monde. Face à la Pologne, il avait officiellement dépassé Diego Armando Maradona, 22 rencontres en 4 Coupe du monde.

1

C'est le chiffre le plus improbable de tous. Face à l'Australie, Lionel Messi a marqué son tout premier but en phase à élimination directe au Mondial. Une première qui arrive à 35 ans, après 23 matches et cinq phases finales de la Coupe du monde.