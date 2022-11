Coupe du monde 2022 : Alves reprend Mbappé sur sa relation avec Neymar et Messi

COUPE DU MONDE 2022 – Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le latéral brésilien Dani Alves a invité Kylian Mbappé à "profiter du potentiel" de Neymar et Messi.

La Coupe du monde 2022 du Brésil débutera jeudi soir face à la Serbie. Si la présence de Dani Alves dans la liste a fait jaser, l’ancien latéral droit du Barça sera pourtant bien présent au Qatar, dans un rôle qui devrait être marginal sur le terrain. Le joueur de 39 ans devrait toutefois prendre de la place dans le vestiaire… et médiatiquement.

C’est sur ce terrain qu’Alves s’est illustré jeudi, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Le vétéran brésilien, passé par le Paris Saint-Germain a notamment été interrogé sur Kylian Mbappé, buteur avec les Bleus contre l’Australie mardi. Et il n’a pas été tendre au moment d’évoquer la relation de l’attaquant français avec Neymar et Lionel Messi.

Alves "Si Mbappé donnait le ballon à Neymar et Messi…"

"Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre avec qui il joue, tes coéquipiers enrichissent tes qualités. Mbappé est un phénomène qui n'a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénoménaux que lui", a-t-il lancé.

Puis le joueur des Pumas UNAM a insisté : "Neymar et Messi sont uniques : ils voient et font des choses que personne ne voit ou ne peut faire. Tu dois être intelligent pour profiter du potentiel de Neymar et Messi, ce sont deux génies du football. Moi, je pense que je manie bien le ballon, mais quand je jouais avec Leo, je lui donnais. Et si je joue avec Ney, je lui donne aussi. Si Mbappé donnait le ballon à ces deux-là, il marquerait 150 buts". Osé, au sujet d’un joueur qui a cumulé 31 passes décisives depuis le début de la saison dernière.