Coupe du monde 2022, Angleterre - France : Deschamps évoque Kylian Mbappé

COUPE DU MONDE 2022 - Passé en conférence de presse, vendredi, à la veille du quart Angleterre - France, Didier Deschamps a répété son objectif d'aller en demi-finale et évoqué Kylian Mbappé.

A la veille du quart de finale entre la France et l'Angleterre (samedi, 19h50 sur TF1), Didier Deschamps est apparu serein et concentré sur l'objectif de se qualifier pour le dernier carré lors de son passage en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus a également évoqué le cas de Kylian Mbappé.

Sur l'état d'esprit des Bleus et leur calme

"La zénitude, le calme et la sérénité, on l'a depuis le départ. Là, c'est un quart de finale de Coupe du monde. Il n'y a pas à stresser ou quoi que ce soit, ce n'est que du bonheur et du plaisir, avec bien évidemment l'objectif d'aller dans le dernier carré (...) Il n'y a pas de séance de rattrapage; un sera content et l'autre, déçu."

"Plus on avance et plus la qualité est supérieure, les exigences aussi sont plus importantes. L'excitation prend aussi plus de place. Il y en a beaucoup aussi certainement chez mes joueurs qui voulaient être là."

"C'est une étape supplémentaire mais sans stress, sans retenue, c'est magnifique de pouvoir jouer un quart de finale de Coupe du monde. Mais il faut le jouer, pas le jouer pour le jouer, mais pour aller chercher la qualification."

Sur Mbappé

"J'imagine que l'Angleterre prendra des dispositions, comme nos quatre adversaires précédents. Kylian a cette capacité à pouvoir faire des différences. Même au dernier match, où il n'était pas au mieux de sa forme, par rapport aux deux premiers, il a été décisif."

"Pouvoir répartir le danger pour notre adversaire, ça évite de focaliser un peu plus les précautions prises sur Kylian. Mais Kylian restera toujours Kylian, avec à tout moment cette capacité à être décisif."

Sur l'Angleterre

"Cette équipe anglaise est très performante dans les phases de transition, elle a marqué la moitié de ses buts sur des transitions rapides. Elle n'a pas que cette qualité-là, elle en a beaucoup d'autres : dans le jeu, la capacité à marquer des buts, être dangereuse sur les coups de pied arrêtés aussi. Ce n'est pas un hasard si l'Angleterre sera face à nous demain (samedi)."