Coupe du monde 2022 - Angleterre - Sénégal (3-0) : les Bleus défieront les Anglais en quarts !

COUPE DU MONDE 2022 - L'Angleterre a disposé du Sénégal (3-0), dimanche soir, en 8e de finale du Mondial. Les Three Lions défieront les Bleus en quarts de finale.

On connaît le prochain adversaire de l'équipe de France sur la route d'un éventuel deuxième sacre Mondial de rang. Et le niveau va s'élever : il s'agira de l'Angleterre de Harry Kane, qui a nettement disposé du Sénégal dimanche soir (3-0). Après Pays-Bas - Argentine, c'est un autre très beau quart de finale qui se profile, entre deux prétendants à la victoire finale. Cela promet.

Revivez le film du match

Le résumé d'Angleterre - Sénégal

Les Lions de la Téranga ont démarré la rencontre avec la bonne attitude pour faire douter leurs adversaires. Ce sont les coéquipiers de Kalidou Koulibaly qui se sont montrés dangereux les premiers, dans la sillage d'Ismaïla Sarr et de Boulaye Dia, qui a buté sur un Jordan Pickford impérial. Mais les Three Lions ont ensuite fait preuve d'une froideur absolue pour mettre un double coup de massue sur la tête du Sénégal.

Jordan Henderson a conclu une belle action, Harry Kane a terminé un contre clinique, et l'Angleterre est rentrée aux vestiaires avec deux buts d'avance. Bukayo Saka a ensuite tué tout suspense en validant très subtilement la seconde passe décisive de Phil Foden de la soirée. Abdou Diallo et ses coéquipiers ne s'en sont jamais relevés.

Les statistiques

19

Jude Bellingham (19 ans, 158 jours) est devenu le plus jeune joueur à délivrer une passe décisive avec l'Angleterre en Coupe du monde (depuis 1966).

12

L'Angleterre a d'ores et déjà inscrit 12 buts lors de cette édition de la Coupe du monde. Elle égale son record (12 en 2018).

11

Harry Kane, qui n'avait pas ouvert son compteur but durant les poules, a corrigé cette anomalie dimanche soir. L'attaquant de Tottenham a désormais marqué 11 buts en tournoi majeur avec l'Angleterre (7 à la Coupe du monde, 4 à l'Euro), dépassant Gary Lineker (10) comme meilleur buteur des Three Lions dans ces compétitions.

La réaction : Harry Kane (conférence de presse)

"En tant qu'attaquant, marquer est l'une des meilleures sensations qu'on puisse éprouver dans le football. Je suis content d'avoir ouvert mon compteur mais aussi d'avoir aidé l'équipe. On a réussi à marquer à différents postes, ce sera important pour le reste de la compétition. Je ne trouve pas que cela ait été un match facile, surtout la première demi-heure qui a été difficile. On ne faisait pas grand chose du ballon et le Sénégal était très compact. Mais ouvrir le score a aidé et après on a été impitoyables dans notre pressing et nos attaques. Marquer (un deuxième but) juste avant la pause a été important.

Ce sera très dur face à la France (en quart de finale). C'est une grande équipe, le champion en titre, on sait qu'on aura une soirée compliquée. On a quelques jours pour récupérer avant ce match très important, mais c'est le Mondial, il faut affronter les meilleures équipes du monde".