Coupe du monde 2022 - Angleterre - Sénégal EN DIRECT : Un choc entre "Lions" !

COUPE DU MONDE 2022 - Suivez en direct commenté le huitième de finale entre l'Angleterre et le Sénégal (19h50 sur TF1). Buts, meilleurs moments : ne ratez rien des vidéos du match.

Comment voir Angleterre - Sénégal ?

Suivez cette rencontre en vidéo sur TF1 à partir de 19h50 avec Julien Brun et Rudi Garcia.

L'avant-match

Match totalement inédit, le huitième de finale entre l'Angleterre et le Sénégal dimanche (20h00) fera office de vrai test pour la solidité défensive de ces deux grands compétiteurs, habitués aux matches couperets.

Principal point d'interrogation avant le Mondial, la défense anglaise a particulièrement bien tenu lors du premier tour, avec un Harry Maguire qui a dissipé toutes les craintes l'entourant.

La réaction de Gareth Southgate qui pestait contre les deux buts encaissés lors du premier match contre l'Iran, malgré la démonstration offensive (6-2) des siens, avait surpris voire amusé les observateurs.

Mais, même si les buts étaient arrivés alors que l'issue était déjà certaine, le sélectionneur sait parfaitement que sans une défense irréprochable, jamais l'Angleterre n'aurait enchaîné demi-finale au Mondial en Russie il y a quatre ans et finale à l'Euro l'an dernier.

N'ayant rien concédé aux Etats-Unis (0-0) ou au pays de Galles (3-0) ensuite, c'est pourtant un défi un peu différent qui attend les Three Lions avec des Sénégalais qui, même privés de Sadio Mané, ajouteront beaucoup de vitesse au défi physique déjà présents lors des précédents matches.

Or la vélocité est le domaine dans lequel la charnière Stones-Maguire, alignée jusqu'ici, semble la plus vulnérable et c'est un défi qui pourrait se renouveler en cas de quart de finale contre la France, que le tableau rend possible.

Ils ont dit

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre :

"On a été très impressionné, ils sont champions d'Afrique. C'est une équipe très fière, un grand esprit de compétition, avec une grande conviction au sein de l'équipe. Ils ont quelques individualités excellentes qui peuvent nous poser des problèmes et une bonne organisation."

"Aliou (Cissé) a fait un travail fantastique et ils avaient été très malchanceux de ne pas se qualifier (pour les huitièmes de finale) en Russie mais ils ont mérité d'y arriver cette fois. On a parfaitement conscience de l'ampleur de la tâche qui nous attend."

Régis Bogaert , sélectionneur adjoint du Sénégal :

"On est plutôt serein, petit à petit l'excitation de match va arriver. Mais la meilleure manière de se préparer est de rester calme, serein, concentré sur l'objectif, qui est de passer ce huitième de finale."

AFP