Coupe du monde 2022 : Antoine Griezmann, pilier des Bleus 

Depuis le début de la compétition, le numéro 7 impressionne par son intensité au milieu de terrain. A la fois créateur et récupérateur, Antoine Griezmann est l’homme de base du système des Bleus.

Il est l’auteur de trois passes décisives en six rencontres. Mais cette statistique n’est pas suffisante pour illustrer l’importance du joueur de l’Atlético de Madrid. Repositionné plus bas sur le terrain en comparaison de son rôle habituel, Antoine Griezmann n’a rien perdu de son influence dans le jeu. Bien au contraire.

Plus de 100 pressings contre le Maroc

Selon Opta, Antoine Griezmann a effectué plus de 100 pressings en demi-finale contre le Maroc. Un chiffre qui explique à lui seul l’influence qu’il a au milieu du terrain. Lui qui évolue généralement plus haut sur la pelouse a su se réadapter parfaitement dans le nouveau système de Didier Deschamps.

Mais surtout il y a apporté tout son savoir tactique. A aucune reprise, son positionnement n’a été remis en question. Aussi précieux offensivement que défensivement, son jeu explique les bons résultats des Bleus. Contre le Maroc, il a été vu en train de presser aussi bas que ses défenseurs mais également très haut sur le terrain pour construire le jeu. Omniprésent, son rayonnement a été constant lors de la rencontre. Comme à chaque match depuis le début de la Coupe du monde.

21 occasions créées, personne ne fait mieux

Toujours selon Opta, Antoine Griezmann est le joueur du mondial dont les passes génèrent le plus d’occasions. En six rencontres disputées, ce sont 21 frappes qui ont été effectuées suite à ses actions. Derrière lui se situe Lionel Messi (18) Théo Hernandez, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé (11 occasions créées).

Son rôle est précieux dans l’animation offensive des Bleus. Lorsqu’il a été associé à Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, il a joué comme s’il avait toujours évolué à ce poste. L’entente est totale entre les trois éléments du milieu de terrain. Qui plus est, selon Sqwawka, Antoine Griezmann touche en moyenne 70 ballons par matches, avec une précision dans ses passes de 84%, en remportant en moyenne 9 duels par rencontre, tout en créant quasiment quatre occasions par match. Pas mal du tout pour un joueur improvisé milieu relayeur depuis à peine un mois.

