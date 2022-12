Coupe du monde 2022 - Argentine - Croatie (3-0) : Messi et l'Argentine joueront la finale

COUPE DU MONDE 2022 - L'Argentine a validé son billet pour la finale après sa large victoire contre la Croatie (3-0) lors de la première demi-finale, mardi soir. Lionel Messi a encore marqué.

L'Argentine rejouera une finale de Coupe du monde. L'Albiceleste a logiquement et facilement dominé la Croatie lors de la première demi-finale de cette Coupe du monde 2022 (3-0).

Messi et l'Argentine en plein rêve : "Ce groupe est incroyable"

Des buts de Lionel Messi (34e) et de Julian Alvarez (39e, 69e), auteur d'un doublé, ont permis à l'équipe de Lionel Scaloni de dominer une Croatie inoffensive, puis complètement sonnée.

La Croatie bien partie, avant de prendre un K.-O.

L'équipe de Luka Modric avait pourtant donné le tempo de la rencontre et monopolisé le ballon pendant une demi-heure, au point de devenir peu à peu menaçante.

Mais après un coup de pied arrêté mal négocié, un contre argentin a fini de désorganiser le bloc-équipe croate, incapable pour une fois de bien se replier. Dominik Livakovic a fini par concéder un penalty sur Julian Alvarez (32e).

Un penalty que s'est chargé de transformer Lionel Messi (34e). Le même Alvarez a ensuite mis les siens à l'abri cinq minutes plus tard (39e). Après la pause, sur une passe décisive de Messi, le joueur de Man City a définitivement tué la Croatie (69e).

Une deuxième finale pour Messi

Huit ans après l'échec face à l'Allemagne en finale du Mondial 2014, Lionel Messi va avoir une deuxième opportunité de mettre la Coupe du monde à son palmarès. Ce sera face à la France, son bourreau de 2018 ou la surprise Maroc.

Vidéo : Voir le match de Messi

Les réactions

Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine

"L'Argentine est au sommet du football et il y a de quoi être heureux. Nous célébrons cette victoire parce que c'est très émouvant de se qualifier pour la finale, mais il reste un pas à faire. C'est un moment dont on devait tous profiter mais c'est fini et maintenant on doit penser à ce qui vient."

Zlatko Dalic, sélectionneur de la Croatie

"Je félicite l'Argentine pour sa victoire. Nous devons nous serrer les coudes, relever la tête. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. On n'a pas de quoi se plaindre. Nous allons nous battre pour la troisième place. Nous nous sommes créés quelques bonnes situations, mais sans véritable occasion."

"Nous nous étions préparés mais il nous manquait un véritable attaquant. Nous avons perdus, mais je n'ai rien à reprocher aux garçons. Ils ont donné leur maximum durant ce tournoi. Nous devons nous préparer au match qui vient. C'est une défaite méritée."