Argentine - Croatie (3-0) : L'Argentine et Messi en finale !

COUPE DU MONDE 2022 - L'Argentine s'est qualifiée sans trembler pour la grande finale du Mondial après sa victoire face à la Croatie en demi-finale (3-0). Lionel Messi a marqué.

90e+6 : FIN DU MATCH ! L'Argentine se qualifie pour la finale de la Coupe du monde après un succès logique contre la Croatie (3-0).

90e+5 : La dernière tentative du match est signée Lovren mais sa belle frappe du gauche file au-dessus.

90e+3 : Vlasic, dans la surface, n'arrive pas à cadrer du gauche. Encore une tentative ratée.

90e+2 : Ballon dans la surface côté croate mais Martinez lit bien et s'empare du cuir.

90e : Cinq minutes de temps additionnel.

88e : Frappe lointaine de Majer, contrée par Martinez, mais ça finit là-aussi dans les gants de Dibu Martinez.

86e : Changements pour l'Argentine : Angel Correa et Juan Foyth entrent en jeu / Nahuel Molina et Alexis MacAllister sortent

86e : Majer frappe à mi-hauteur sur Perisic qui dévie mais Lovren n'arrive pas à couper au second poteau. Symbole de l'impuissance croate ce soir.

85e : Tagliafico concède un corner côté droit.

83e : Alexis MacAllister manque le cadre dans la surface et ne marque pas le 4e but.

81e : Sortie de Luka Modric et entrée de Lovro Majer

80e : Modric tente sa chance de loin mais le ballon rebondit sur son nez.

76e : Entrée en jeu de Paulo Dybala qui fait ses débuts dans cette Coupe du monde

73e : Perisic allume du gauche sur coup franc mais Martinez se couche bien pour capter le cuir.

72e : Changement pour la Croatie : Marko Livaja remplace Andrej Kramaric

72e : Carton jaune pour Nicolas Otamendi.

70e : BUUUUUT DE L'ARGENTINE ! Quel festival de Lionel Messi balle au pied. Sur le côté droit, il se joue de Gvadiol avec son centre de gravité très bas, puis il glisse un ballon en retrait à Alvarez qui marque le 3-0.

68e : Carton jaune contre Cristian Romero.

67e : Alvarez va même défendre sur Modric qui file en contre.

66e : Encore un contre argentin avec Alvarez qui va très vite côté gauche. Il ne joue pas avec Tagliafico mais trouve un coéquipier côté droit. Mais ça ne donne rien.

63e : Lovren ! Le défenseur central n'est pas loin de reprendre à bout portant mais sur une remise involontaire d'un Argentin sur un coup franc, mais Martinez a sorti le danger.

62e : Changement pour l'Argentine : Lisandro Martinez entre en jeu

59e : Longue séquence croate juste après. Mais Petkovic n'arrive pas à se mettre en position de tir dans la surface.

58e : LIVAKOVIC ! Quelle parade du portier croate pour mettre en échec Messi !

56e : Contre argentin joué avec un ballon horizontal vers Messi. Gvardiol arrive de justesse pour enlever le ballon à Alvarez.

53e : La Croatie met beaucoup d'intensité et joue beaucoup plus dans les 30 mètres adverses mais l'avant-dernière passe n'est toujours pas là.

50e : Changement pour la Croatie : Entrée de Bruno Petkovic / sortie de Marcelo Brozovic

48e : Frappe lointaine de Parades après une séquence argentine bien orchestrée par MacAllister. Livakovic capte le cuir.

48e : Modric à la baguette mais c'est mal tiré et Martinez capte le cuir.

47e : Un bon coup franc obtenu par Nikola Vlasic d'entrée dans les 20 mètres argentins.

46e : C'est reparti pour cette demie !

Changements pour la Croatie : Mislav Orsic et Vlasic entrent en jeu / Borna Sosa et Mario Pasalic sortent

Première période

45e+5 : MI-TEMPS ! Après une demi-heure pleine de maîtrise, la Croatie a payé cher sa volonté d'apporter un peu de danger sur la cage argentine. Sur deux contres, elle a concédé un penalty, puis un but.

Voilà les Argentins en position de force pour aller en finale, mais ils ont mené de deux buts contre l'Australie et les Pays-Bas et ont du mal à gérer les fins de match. C'est la seule chance d'y croire pour les Croates.

45e+4 : Faute sur Messi sur le côté droit mais on ne jouera pas le coup franc au grand dam du capitaine argentin.

45e : 4 minutes de temps additionnel

43e : Martinez enfin à l'œuvre. Suite à un tir contré de Modric, le jeu se porter sur Juranovic dont le centre-tir est sorti en deux temps par le portier d'Aston Villa !

41e : Le sauvetage de Livakovic ! Sur une tête d'Alexis MacAllister, le portier croate se reprend et sauve son équipe du 3-0. Un petit miracle !

39e : BUUUUUUUUUT ! Julian Alvarez marque le deuxième but argentin suite à un contre éclair qu'il a conclu avec un peu de chance. Le joueur de City a eu deux contres favorables dans la surface, avant de pouvoir conclure à bout portant face à Dominik Livakovic

37e : le coup est rude pour les Croates qui étaient en maîtrise des débats.

35e : Lionel Messi devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine en Coupe du monde.

34e : BUUUUUUUUUT ! Lionel Messi ouvre le score sur penalty. Une grosse frappe en hauteur en-dessous de la barre pour l'Argentin.

33e : Jaune pour Kovacic également pour protestation.

32e : PENALTY POUR L'ARGENTINE ! Contre éclair de l'Argentine et Alvarez est servi dans l'axe. Livakovic sort comme il peut et le percute. Penalty et jaune pour le portier, qui aurait aussi pu prendre un rouge. Mais l'arbitre avait laissé l'avantage dans un premier temps.

30e : Contre croate joué par Modric, qui a collé un petit pont à un adversaire. Cela se termine par une frappe de Perisic du droit.

28e : Coup franc mal joué par Modric.

27e : Magnifique percée de Kovacic qui sert Kramaric aux 30 mètres. Celui-ci obtient un coup franc.

25e : Premier tir cadré du match pour l'Argentine et c'est signé Fernandez qui trouve les gants de Livakovic qui repousse en deux temps.

25e : Centre de Fernandez depuis le côté gauche mais personne ne peut reprendre. Sosa dégage le danger.

23e : Messi entre peu à peu dans son match, mais ses distributions ne font pas encore mouche. Les Croates le surveillent bien.

21e : Le match est toujours aussi fermé.

18e : Kovacic obtient un coup franc dans l'entrejeu après une percée en solo.

16e : Corner joué à la rémoise par Modric. Il retouche le ballon et glisse vers Juranovic, passé dans son dos, et celui-ci trouve Perisic au second poteau dont la tête n'est pas cadrée.

16e : Vrai numéro de Modric sur le côté droit et ça offre un corner concédé par Tagliafico.

15e : Magnifique ouverture de Lovren vers Pasalic, qui a fait l'appel côté droit. C'est sorti en deux temps par la défense argentine.

14e : Messi à terre à l'entrée de la surface, après un contact avec Gvardiol, mais monsieur Orsato dit non.

12e : Très longue séquence de possession pour la Croatie. Cela finit par une perte de balle, mais belle démonstration des capacités à dicter le rythme du match.

9e : Bonne défense de Romero sur une avancée côté gauche de la Croatie. Mais le bon pressing des Vatreni permet de rester dans la zone.

7e : Bonne sortie de balle de la Croatie mais l'ouverture de Perisic vers Pasalic ne va pas au bout. Le joueur de Bergame colle en effet une semelle sur Tagliafico.

6e : Paredes tente une ouverture vers Molina mais ça ressemble plus à une frappe manquée. Le cuir sort.

5e : La réplique croate avec un centre de Perisic capté par Martinez. Bonne séquence de possession et construction côté gauche avec Modric à la baguette côté croate.

4e : Ouverture de Fernandez pour Tagliafico côté gauche mais Livakovic lit bien et capte le cuir.

3e : Premier centre du match depuis le côté droit pour l'Argentine mais le ballon n'est repris par personne.

1ère : C'est parti pour cette première demi-finale !

Les chiffres à savoir

25 - Lionel égale Lothar Matthäus comme joueur ayant disputé le plus de matches en Coupe du monde.

0 - L'Allemagne est invaincue en demi-finale de la Coupe du monde. Quand elle y est, elle va en finale (deux titres en 1978 et 1986).

161 - C'est la 161e fois que Luka Modric porte le maillot croate, lui qui était déjà présent en 2006 en Allemagne.

46 - La Croatie n'a mené au score que pendant 46 minutes lors de ce Mondial.

1-1 - Une victoire partout entre les deux nations en Coupe du monde. L'Argentine avait gagné le premier match en 1998 (phase de groupes) et la Croatie le dernier en 2018 (3-0, en phase de groupes).

Les compositions

Argentine : Martinez (G) - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Fernandez, Paredes, MacAllister - Messi (Cap.), Alvarez

Croatie : Livakovic (G) - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric (Cap.), Brozovic, Kovacic - Pasilic, Kramaric, Perisic

Bonsoir à tous et bienvenue sur MYTF1 pour suivre en direct commenté la première demi-finale de la Coupe du monde 2022.

Avant-match

Les chiffres fous de Lionel Messi

Rendez-vous à 19h50 sur TF1 pour suivre la rencontre en clair avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

Demi-finaliste, l'Albiceleste de Lionel Messi vise une nouvelle finale après celle jouée au Brésil en 2014. Elle vise aussi un troisième sacre dans la compétition après 1978 et 1986.

Messi veut rejouer la finale, la Croatie veut revivre 2018

Alors qu'il dispute sa dernière Coupe du monde, le meneur de jeu du PSG a une énorme opportunité de remporter pour la première fois de sa carrière le Mondial, le dernier grand titre qu'il manque à son palmarès.

Vidéo : Le festival de Messi face aux Pays-Bas

En face se dresse, la Croatie de Luka Modric. Vainqueurs aux tirs au but du Brésil en quarts de finale, les hommes de Zlatko Dalic veulent revenir en finale quatre ans après leur défaite en finale face à la France.

En 2018, les Croates avait balayé l'Argentine en phase de groupes (3-0) avec un superbe but de Luka Modric. En 1998, l'Argentine avait remporté la première confrontation entre les deux nations en Coupe du monde en phase de groupes (1-0).