Coupe du monde 2022 : Argentine - France en DIRECT : Lutte pour la troisième étoile

Suivez en direct commenté la finale entre la France de Kylian Mbappé et l’Argentine de Lionel Messi (15h50) sur TF1. Les meilleurs moments, les buts : ne ratez rien de la finale de la Coupe du monde.

Le Contexte

Quatre ans après son sacre contre la Croatie, l’équipe de France affronte l’Argentine pour remporter sa seconde Coupe du monde consécutive.

Les partenaires d’Hugo Lloris auront fort à faire à face Lionel Messi et l’Albiceleste pour ce qui devrait être le dernier match de Lionel Messi en Coupe du monde. La finale s’annonce spectaculaire et indécise, mais les Bleus ont su montrer qu’ils étaient capables de surmonter bon nombre d’obstacles depuis le début de la compétition.

Comment regarder la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine ?

Upamecano, Rabiot, Hernandez, et Tchouaméni prêts pour la finale

Alors qu’un doute persistait sur la présence de certains Bleus avant la finale, tous les tricolores ont pris part à l’entraînement collectif la veille de la finale. Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps qui avait été privé de Dayot Upamecano et Adrien Rabiot lors de la demi-finale contre le Maroc.

Les Français ont l’opportunité de remporter une deuxième coupe du monde consécutive, performance réussie par uniquement par l’Italie (en 1934 et 1938) et le Brésil (en 1958 et 1962). Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé et leurs partenaires ont rendez-vous avez l’histoire ce dimanche.

Les dernières infos sur la possible composition des Bleus

Les nations qui ont joué deux finales de coupe du monde consécutives

Le groupe argentin au complet

Lionel Messi ne s’était pas entrainé jeudi mais tous les joueurs sont à la disposition de Lionel Scaloni pour la finale. Les Argentins vont tenter de soulever le trophée de la Coupe du monde, alors que le dernier sacre de l’Albiceleste remonte à 1986.

Lionel Messi qui a annoncé en début de compétition qu’il s’agirait de son dernier mondial va se battre pour remporter le seul titre collectif qu’il lui manque, huit ans après la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde contre l’Allemagne.

Le duel à venir entre Kylian Mbappé et Lionel Messi

Les Compositions probables

France :

Lloris (C.) – Koundé, Varane, Upamecano ou Konaté, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot, Griezmann – Dembélé, Giroud, Mbappé.

Sélectionneur : Didier Deschamps.

Argentine :

Martinez (G.) – Molina, Romero, Otamendi, Acuna – De Paul, Fernandez, Paredes, Mac Allister – Messi (Cap.), Alvarez.

Sélectionneur : Lionel Scaloni.