Coupe du monde 2022, Bleus - Deschamps salue le succès contre l'Angleterre : "Bravo à mon groupe"

COUPE DU MONDE 2022 - Passé sur le plateau de Téléfoot, au lendemain de la victoire de la France face à l'Angleterre (1-2), Didier Deschamps a salué la performance de son groupe.

Didier Deschamps est un homme satisfait. Venu sur le plateau de Téléfoot, dimanche 11 décembre, le sélectionneur de l'équipe de France est revenu sur la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Le technicien des Bleus a répété tout le bien qu'il pensait de son groupe de joueurs.

L'intervention de Deschamps à Téléfoot

Sur le succès face à l'Angleterre

"On n'a pas eu de la peur, après c'est le haut niveau. On a eu le bonheur de mener, puis on a eu une période un peu plus difficile où les Anglais sont revenus en début de seconde mi-temps, mais en ayant cet immense bonheur avec le cœur, l'état d'esprit, la qualité aussi. Bravo à l'ensemble de mon groupe. Voilà, la France est en demi-finale."

Vidéo : Le résumé de la victoire de la France face à l'Angleterre

"Les statistiques étaient très négatives avant le début de cette Coupe du monde concernant les champions du monde en titre. Donc, on est passé par des étapes, toutes franchies. Mais il en reste une qui nous attend mercredi."

Sur comment il a bâti son groupe

"Au-delà du talent, ça ne suffit pas, il faut une force collective, une bonne alchimie. Et c'est le mérite aussi des joueurs, même si je suis très attentif à ça au quotidien avec mon staff. Mais la notion de groupe elle est essentielle."

Un héros nommé Olivier Giroud

"Ce n'est pas toujours les mêmes, mais il y a des choix de joueurs, des choix humains. Cette équipe de France a du talent, même si certains qui auraient pu être là ne sont pas là pour différentes raisons."